AHRWEILER. Der Neubau des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Ahrweiler ist fertig. Nach vielen Pannen findet am Mittwoch die Übergabe durch die Behörden statt.

Wenn's um den Neubau des Konferenz- und Kantinengebäudes der Akademie für Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) in Ahrweiler geht, gehen alle beteiligten Behörden in Deckung. Bloß keine Termine mehr nennen, wann alles fertig ist. Und Verträge besser ohne Öffentlichkeit unterzeichnen. Zu tief sitzt der Stachel negativer Erfahrungen von verschobenen Spatenstichen, Planungspfusch, Pleiten, Pech und Pannen.

Deshalb findet am heutigen Mittwoch die Übergabe auch nicht-öffentlich statt. Übergeber sind das Amt für Bundesbau (ABB) des Landes Rheinland-Pfalz und der ausführende Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB). Empfänger ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), die den Komplex dem künftigen Nutzer, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn, zu dem die AKNZ gehört, zur Verfügung stellt.

Geld für den Abriss des Altbaus in den Neubau gesteckt

Den Termin bestätigten LBB und BBK dem General-Anzeiger. Auch, dass man „unter sich“ bleiben möchte. Es gibt nämlich etliches zu bereden. So zum Beispiel ob jetzt endlich alle technischen Unterlagen vorliegen. Die will die Bima nämlich haben. Da hatte der LBB redlich Mühe mit, denn durch den Wechsel von Sachbearbeitern waren selbige zum Teil verschütt gegangen. Spannend dürfte auch die Frage werden, woher denn jetzt die halbe Million Euro für den Abriss der alten Kantine genommen werden soll. Denn besagte 500 000 Euro stecken im Neubau, dessen Kosten von einst abgespeckten sieben Millionen jetzt wieder bei mehr als zehn Millionen Euro liegen. Die Mehrkosten bestätigte der LBB am Dienstag dem GA. Auch, dass mit dem Abriss noch in diesem Jahr begonnen werden soll.

Dennoch dürfte der LBB froh sein, künftig nichts mehr von Pannen zu hören. Wie erst jüngst, als bei einer geplanten Bauabnahme der Bima Notausgänge nicht nutzbar waren oder die Sensoren des Haupteingangs nicht funktionierten, weil bei Pflasterarbeiten die Elektronik zerstört worden war.

Eine Liste, die sich problemlos verlängern lässt. Wie zuletzt bei der Küchenausstattung, als dann irgendwann doch auffiel, dass die Lüftungstechnik fehlte. Aber das ist Beiwerk, ebenso wie der Umstand, dass der ursprüngliche Plan jetzt sowieso auf dem Kopf steht. Im Gegensatz zu einem Eröffnungstermin. Da steht noch gar nichts.

Behörde lässt öffentliche Begehung kurzfristig platzen

Doch alles mal schön von vorn, oder besser fast von mitten drin. Denn es hatte schon stutzig gemacht, dass das ABB vor genau einem Jahr eine geplante öffentliche Begehung der Baustelle kurzfristig platzen ließ. Damals war die Übergabe für den 21. Juli 2017 vorgesehen mit Einweihung am 27. Oktober. Den Grund teilte das ABB dem General-Anzeiger auf Anfrage mit: „Die Bauverwaltung hat dem Nutzer geraten, von einem offiziellen Einweihungstermin im Oktober abzusehen, da aktuell noch Bauarbeiten (Ersatzvornahmen) durchgeführt werden müssen. Zu der Bauverzögerung kommt es aufgrund einzuhaltender Vergabeverfahren, an die der öffentliche Bauherr grundsätzlich gebunden ist. Es wird von Seiten der Bauverwaltung alles getan, damit der Nutzer den Seminarbetrieb frühestmöglich aufnehmen kann.“

Kongresse mussten in Tagungshotel ausweichen

Pustekuchen für die Einweihung, aber auch für den ersten großen geplanten Kongress in dem 150 Teilnehmer fassenden Tagungszentrum. Vom 29. November bis zum 1. Dezember 2017 sollten dort Experten vor dem Hintergrund der Flüchtlingsproblematik zum Thema „Betreuungswesen im Bevölkerungsschutz“ tagen. Klappte nicht. Ein Tagungshotel musste angemietet werden und kostete ebenso Geld des Steuerzahlers wie der Bürgermeisterkongress im vergangenen April, der ausweichen musste. Weil der Neubau eben noch nicht fertig war. Wieder Steuergelder.

Bauen ist eben eine Sache für sich. Wenn der Bund baut, erst recht. Vor allem, wenn es darum geht, Termine einzuhalten, oder eben auch nicht. Dafür ist das Konferenz- und Kantinengebäude ein Paradebeispiel. Dort wird seit Jahren verschoben und wieder verschoben. Dies, obwohl ein Gebäude von 62,5 Metern Länge, 18 Metern Breite, zwölf Metern Höhe, 2300 Quadratmetern Brutto-Gesamtfläche und 10 900 Kubikmetern umbautem Raum kein Hauptstadt-Flughafen ist. Ein Blick in die Zeittafel des Projektes, das von Pleiten, Pech und Pannen gebeutelt ist. So wurde denn der beim Richtfest im November 2015 verkündete Fertigstellungstermin Ende 2016 nicht eingehalten. „Der ursprünglich geplante Teilübergabetermin des Bauwerks an den Nutzer wird sich in den Januar 2017 verschieben“, hieß es damals vom LBB auf Anfrage des General-Anzeigers. Dies vorsichtig mit der Einschränkung versehen: „Nach heutigem Stand.“ Ursachen für die Verzögerung seien in den Vergabeverfahren für die Ausführung der Gewerke des technischen Ausbaus wie Elektrotechnik oder Lüftung zu suchen. Fakt ist auch, dass der LBB mit einigen Firmen im Clinch lag.

Ersten Spatenstich zwei Mal verschoben

Gründe für Verschiebungen gab es gar viele. Schon im Sommer 2010 wurde der erste Spatenstich für das Gebäude für das Frühjahr 2012 angekündigt. Anfang 2011 wurde dann der Siegerentwurf eines Architekten-Wettbewerbs vorgestellt. Diesen hatte das Bundesamt für Bauen und Raumordnung ausgeschrieben. Sieger war ein Leipziger Architekturbüro. Wie sagte Ralph Tiesler, damals noch Vizepräsident des BBK und seit dem 1. Oktober 2016 Vize des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, 2012 bei der Präsentation so schön: „Der Siegerentwurf ist eine gelungene Symbiose aus Funktionalität, Nachhaltigkeit und Gestaltung bei Einhaltung des Kostenrahmens.“

So gelungen wohl dann doch nicht. Denn die Pannenserie nahm ihren Lauf. Der für Anfang 2012 geplante erste Spatenstich fiel ins Wasser. Die vorgesehene Fertigstellung für Ende 2013 platzte. Die Planer mussten ihren Entwurf komplett überarbeiten. Der Platz für die Technik war quasi vergessen worden, was Tiesler im Mai 2012 so kommentierte: „Es besteht allgemeiner Optimierungsbedarf.“

Auch wurde der einstige Siegerplan komplett gedreht. Tiesler damals: „Das bisher im Erdgeschoss vorgesehene Konferenzzentrum kommt ins Obergeschoss. Die dort vorgesehene Kantine mit Küche und Technik ins Erdgeschoss.“ Glauben wollte das zunächst, wie vieles andere, auch keiner, doch es kam tatsächlich so.

Das Untergeschoss ist jetzt das Obergeschoss des Gebäudes

Nächster anvisierter Termin: Spatenstich 2014. Diesen kündigte das Bundesamt in Bonn im Januar 2013 an. Grund: Die Suche nach Einsparpotenzialen und das Warten auf die Genehmigung durch das Bundesbauministerium samt dem Harren auf Ausschreibung und Vergabe.

Doch auch der zweite angekündigte Spatenstich fiel aus. „Die Pläne mussten zur Einhaltung des Kostenrahmens von sieben Millionen Euro angepasst werden“, sagte Tiesler. „Es gibt kein Untergeschoss mehr, Technik und Lagerräume sind ins Parterre gewandert.“ Auch das Luftgeschoss, das sich über zwei Etagen erstrecken sollte, hatte sich in Luft aufgelöst.

Apropos Kosten: Zuerst standen rund 12,5 Millionen Euro im Raum, dann 9,5 Millionen Euro, sieben Millionen waren das Ziel, 2017 waren es schon neun Millionen. Jetzt sind die Millionen wieder zweistellig. Und das bei der „abgespeckten Form“.

Eine dritte Terminierung für einen ersten Spatenstich gab es nicht mehr. Ende Mai 2015 ging es ohne offizielles Brimborium an die Bodenplatte für den Neubau. Der steht längst und alles sah vor einem Jahr noch so aus, als könne der Bezugstermin gehalten werden. Doch so richtig fertig war nichts. Nur eine Pförtnerloge gab es schon. Wie hieß es bei einem hohen Besuch aus Mainz in Ahrweiler zum Thema Bauen in der AKNZ aus dem Umfeld von BBK-Präsident Christoph Unger noch? „Kein Kommentar. Ich muss aus meinem Herzen eine Mördergrube machen.“

Für angekündigte Kunst und Kultur fehlt das Budget

Nun, jetzt steht alles. Auch die Kantine. Die wird dem Küchenpersonal allerdings noch „Freude“ bereiten. Denn Frauen aus der Eifel haben in den seltensten Fällen preußisches Gardemaß. Die Höhe der Essensdurchreiche ist eben nicht jederfraus Sache. Einfach ein Bänkchen hinstellen, das verbietet die Berufsgenossenschaft, ein Podest bauen das Urheberrecht des Architekten.

Man darf also gespannt sein, was noch rauskommt, wenn einmal die Öffentlichkeit Zugang hat. Denn zum Konzept gehörten einst Konzerte, Vorträge und Vernissagen. So hatte es Akademieleiter Thomas Mitschke vorgestellt. Doch dafür ist kein Budget da. Wer will schon die Häppchen für Kunstfreunde und Co. aus der eigenen Tasche bezahlen? Da steht genauso ein Fragezeichen im Raum, wie beim genauen Termin für den Abriss oder der Eröffnung. Bis dahin bleibt das einstige Wahrzeichen der AKNZ, der silberne Globus mit dem Äquator der weltumspannenden Hilfe, wohl in der Mottenkiste.