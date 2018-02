Müllkonzept

Naturschützer beklagen, dass Müll in die Landschaft und in Gewässer geworfen wird.

KREIS AHRWEILER. Die Gelbe Tonne hält der BUND auch im Kreis Ahrweiler nach Einführung des neuen Müllkonzepts für unzureichend. Außerdem gelangt nach Meinung der Umweltschützer zuviel Restmüll unsortiert in die Verbrennung.

Die Wellen zum neuen Abfallwirtschaftskonzept im Kreis Ahrweiler sind Anfang des Jahres hochgeschlagen. Im Wesentlichen geht es dabei um Kosten und um die praktische Umsetzung. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) fragt jedoch nach den ökologischen Aspekten.

Der Kreis argumentiert so: .„Die grauen Restmülltonnen enthalten im Durchschnitt 25 Prozent Bioabfälle sowie 15 Prozent Altpapier und Verpackungen. Zugleich bleiben 30 Prozent des Volumens der Restabfalltonnen leer und damit ungenutzt. Diese Ergebnisse legen die Konsequenz nah: Eine zweiwöchentliche Abfuhr des Restmülls ist nicht notwendig, wenn richtig sortiert wird. Die Kosten können entsprechend eingespart werden.“ Dieser Auffassung schließt sich der BUND-Kreisvorsitzende, Reinhard van Ooyen aus Ahrweiler, an.

Was ist neu seit dem 1. Januar? Der Kreis Ahrweiler überträgt die Verwertung der Restabfälle auf den Abfallzweckverband Rheinische-Entsorgungs-Kooperation (REK). Die Abfallmengen werden damit künftig in der Müllverwertungsanlage (MVA) in Bonn energetisch verwertet – also verbrannt – und dem dortigen Heizkraftwerk als Wärme zur Verfügung gestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des BUND erfolgt keine vorherige Sortierung oder Trennung der „erheblichen Irrläufer“ aus den Restmülltonnen. Nach dem Verbrennungsvorgang werde lediglich der verbliebene Metallanteil per Magnet der Asche entzogen. „Kann das ausreichen“, fragt der BUND und klagt auch über vermehrten Müll in der Landschaft.

Nur die Hälfte des Müll aus der Gelben Tonne landet im Recycling

Die Zuständigkeit für die Gelbe Tonne (Verpackungsmaterial) mit dem Ziel des Recyclings liegt nicht beim Kreis, sondern ist seit dem Start 1990 im Dualen System privatwirtschaftlich organisiert und die Kosten werden vorher vom Kunden bezahlt. Allerdings landet nach allen bisherigen Erkenntnissen des BUND bisher nur knapp die Hälfte des Inhalts der Gelben Tonne oder Gelben Säcke in Deutschland im Recycling – der „Rest“ geht den Weg des Restmülls.

Für den Kreis Ahrweiler heiße der jetzige Weg Verbrennung in der Müllverwertungsanlage in Bonn ohne weitere vorherige Separierung. „Das kann nicht das ökologische Ziel sein“, sagt van Ooyen. „Damit haben leider alle diejenigen zumindest zum Teil recht, die schon immer annahmen, dass Graue und Gelbe Tonne sich am Ende treffen.“

Da habe der Kreis Ahrweiler die Chancen des bereits im März 2017 beschlossenen neuen Verpackungsgesetzes, das 2019 in Kraft tritt, nicht genutzt. Das Gesetz sehe vor, die auf den Markt gebrachten Verpackungen recyclefähiger zu machen, um damit die Recyclingquote beträchtlich zu steigern. Das Gesetz stelle aber den Städten oder Kreisen frei, eine sogenannte Wertstofftonne (zum Verpackungsmüll auch Kleinelektrogeräte, Metallabfälle oder Holzreste) statt Gelber Tonne allein für Verpackungsmüll einzuführen. „Das würde laut Umweltbundesamt mehr als 400 000 Tonnen jährlich in der Bundesrepublik ausmachen“, sagt van Ooyen. Daher bedauere auch das Umweltbundesamt in einer Mitteilung, dass es keine einheitlich vorgeschriebene Wertstofftonne gebe. „Die neue Bundesregierung hat da sicher eine Aufgabe mehr, um das Gesetz zur Abfallentsorgung nachzubessern“, sagt van Ooyen, der den Kreis in der Pflicht sieht, „fortlaufend Informationen zu diesem Thema anzubieten“.