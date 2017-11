KREISSTADT. 20 Schüler haben bei einem Konzert in der Bachemer Sankt-Anna-Kapelle an Flöte, Klavier und Cello „Wasserwelten“ entstehen lassen.

Von Andrea Simons, 01.11.2017

Es ging in die Kirche hinein und damit zugleich aufs Meer hinaus oder auch an einen Bach und an einen See. Denn schließlich musizierten beim Benefizkonzert in und für die Bachemer Sankt-Anna-Kapelle rund 20 Schüler von Monika Recker-Johnson, Miriam Deres und Irmgard Morschhausen an Cello, Klavier und Flöte unter dem Motto „Seascapes – Wasserwelten“. Melodien und Gedichte vom Wasser standen auf dem Programm.

Der 15-jährige Karl Hanekamp am Cello traute sich mit Alan Ridouts „Dawn on the horizon“ als erster aufs Podium, gefolgt von Flötist Justus Steinmetzler („Sea sparkle“) und der Cellistin Marilena Müller gemeinsam mit erst Lena Olzem („Calm water“) und dann Julia Simons („A sea breeze“) am Klavier. Als jüngste Akteurin sicherte sich die sechsjährige Janne Steinmetzler am Klavier ebenso viel Applaus wie die beiden ältesten Akteurinnen, die beiden 18-Jährigen Blanca Bettin und Selina Dickten, die trotz unterschiedlich langer Unterrichtszeit von knapp einem respektive sieben Jahren zu Michael Prokschs „Pont Neuf“ vierhändig am Klavier harmonierten.

Oft solo, manchmal als Duo, einmal als Cello-Trio und auch als gemischtes Quartett traten Nachwuchs-Musiker auf. Dass die 16-jährige Grace Dudziak erst seit vier Jahren Cello spielt, war kaum zu glauben. Mit sicherem Bogenstrich entlockte sie beim Solo ihrem Cello so warme und saubere Töne, dass Mütter, Väter und selbst die Kinder im Gotteshaus auf einmal ganz still wurden. Das war die Eleganz des „Schwans“ aus Camille Saint-Saens gleichnamiger Komposition hörbar gemacht. Timo Schröder hatte zuvor am Cello das Murmeln des Meeres vertont. Am Klavier baute sich unter Eva Ruya Kraus’ Fingern ein Gewitter auf. Leicht vorstellbar war auch, wie ein großer blauer Wal seine Bahnen unter Wasser zieht, als Emelie Rau in die Tasten griff. Auch vor den hohen Tönen hatte Flötistin Greta Pörzgen keine Angst, als sie das Publikum zu „My heart will go on“ in Titanic-Erinnerungen schwelgen ließ.

Meist lustige Geschichten von Fischen, Möwen, Muscheln und dem Blau des Meeres und des Himmels trug Angelika Krohne zwischen den Musikdarbietungen vor. Auch das Publikum kam zu Wort, denn es sang beim „Müden Seemann“ kollektiv mit. Dann ging es musikalisch zu Abenteurern und Piraten, die Frida Krowke (Flöte) und Eva Ruya Kraus (Klavier) als stolze Seeleute vertonten. Bei Kilian Jüris mit dem „Surfboard Boogie“ ahmte der bewegte „Tastentanz“ den Wellentanz nach, und zum Abschluss klangen Flöten, Klavier und Cello zusammen zu Robert Cacciapaglias „Oceano“. Klar, dass es beim Abschlussapplaus noch mal richtig laut wurde. Statt Eintritt zu geben waren die Besucher im vollen Gotteshaus mit der einzigartigen Facettendecke um Spenden gebeten. Der Erlös dient der Finanzierung einer neuen Beleuchtung für Sankt Anna.