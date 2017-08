Ein „Weinspruch“ mit Melodie

AHRWEILER. Zwei Tage lang feierten die aktiven Sänger des Männergesangvereins (MGV) Ahrweiler mit viel Unterstützung ihrer Ehefrauen ihr Sommerfest.

Von Thomas Weber, 01.08.2017

Seit mehr als 20 Jahren findet es im Winzerhof Körtgen an der Oberhutstraße statt. Der Chor hat ein ganz besonderes Verhältnis zur Familie Körtgen. Schon der Großvater war Ehrenmitglied. Einmal mehr konnte die Sängerschar ein buntes Programm anbieten, das keineswegs nur von den MGV-Sängern unter der Leitung von Chordirektor Wilfried Schäfer gestaltet wurde. Natürlich waren die Ahrweiler Sänger auch zu hören, gleich mehrmals brachten sie Wein- und kölsche Lieder dar. Aber auch andere Musiker bereicherten das Fest, bei dem schon im Moment der Eröffnung am Samstagnachmittag kein Sitzplatz mehr zu finden war.

Hoher Besuch durch die Ahrweinkönigin

Neben der urigen Atmosphäre bei Wein und Gegrilltem oder Kaffee und Kuchen gab es immer wieder Überraschungen für die Gäste. Sie konnten schon kurz nach der Eröffnung der Feiern bei Musik des Ahrweiler Spielmannszuges Ahrweinkönigin Irena Schmitz begrüßen. Ihr wurde eine ganz besondere Ehre für die Ewigkeit zuteil, hatte doch Chordirektor Wilfried Schäfer für ihren Weinspruch, der aus der Feder von Josef Reuter stammt, eine Melodie komponiert. So entstand die Chorkomposition „Weinspruch“, die der Chor der Weinmajestät und auch Ortsvorsteher Peter Diewald überreichte. Natürlich trug die Chorgemeinschaft der Sänger aus Ahrweiler und Walporzheim das Stück auch vor.

Chöre sangen gemeinsam

Immer wieder zu hören waren daneben Klänge der MGV-Hausband. Die hatte Günter Lieverscheidt zusammengestellt, und so war aus dem Duo vergangener Jahre nun ein Sextett geworden, das zwei Tage lang auch zum Mitsingen animierte. Das taten aber auch die Sänger des Männerchores aus Bachem, die am Sonntagmorgen zum Frühschoppen gekommen waren. Auch sie hatten Lieder aus ihrem reichhaltigen Repertoire mitgebracht. Besonders feierlich wurde es dann zur Mittagszeit, als beide Chöre gemeinsam Lieder vortrugen. Die Musik aus den 80 männlichen Kehlen sorgte beim Publikum für Gänsehaut und viel Applaus. Der obligatorische Erbseneintopf am Sonntagmittag war erneut der Renner – er war binnen einer halben Stunde restlos ausverkauft.