Evangelische Kirchengemeinde

BAD NEUENAHR. Nachwuchskünstler der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Neuenahr führten das Musical "Petrus, der Jünger" auf. Die Aufführung fand regen Anklang und wurde mit viel Applaus belohnt.

Von Sebastian Kirschner, 27.03.2019

Unter der Regie von Jugendleiter Thilo Mohr und der musikalischen Leitung von Kantorin Andrea Stenzel haben die Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr eine umjubelte Premiere des Musicals „Petrus, der Jünger“ aus der Feder von Markus Hottiger, Markus Heusser und Larissa Leuschner feiern können. Der Saal an der Wolfgang-Müller-Straße füllte sich schnell mit Besuchern, die knapp zwei Stunden dem Apostel auf seinem Weg an der Seite Jesu folgten und die jungen Künstler mit zahlreichem Applaus versahen.

Jakobus (Leonie Petkovski) und Johannes (Paulina Eller) sind ganz aufgeregt: „Da in der Wüste passiert irgendwas!“ Doch Simon (Samuel Hörsch) findet das zunächst reine Spinnerei. Er widmet sich lieber mit seinem Bruder Andreas (Julius Ruth) dem Fischen. Nach einem erfolglosen Fischzug begegnet er Jesus von Nazareth (Leonie Tappe) und lässt sich auf dessen Aufforderung ein, noch einmal auf den See hinauszufahren.

Als die Fische die Netze zu zerreißen drohen, ist auch Petrus von der Gewalt dieses Mannes überzeugt. Musikalisch wurde dies ergreifend mit dem Stück „Keine Angst“ ausgedrückt. „Ich will wachsen“ war die tönende Antwort auf den schwierigen Charakter, der Petrus prägt, wodurch er aber auch zu einer der menschlichsten Figuren des Neuen Testaments wird. Gerade noch wandelt er mit Jesus auf dem Wasser, schon geht er kleingläubig unter. Auf die Frage, wer Jesus sei, bekennt er ihn als Messias. Am Kohlenfeuer in der Nacht zum Karfreitag verleugnet er ihn. Die Gesangsstücke unterstrichen dabei, dass Christus derjenige ist, der gerade diese Schwachheit annimmt und wandeln kann.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt hat das Stück in der Frauenfrage, welche die reine Erwählung von Männern zu Aposteln an einigen Stellen aufs Korn nimmt. Auch wird die Bedeutung etwa der Schwiegermutter des Petrus (Victoria Ruth), seiner Frau (Una Mannion) und die der Jüngerinnen bei den neutestamentlichen Ereignissen in den Vordergrund gestellt. Die Bad Neuenahrer Inszenierung unterstrich diesen Aspekt, indem neben der Hauptrolle fast alle männlichen Figuren mit Hosenrollen besetzt wurden.

Auch die einmal auftretende Stimme Gottes war prominent weiblich. Neben den liebevoll gestalteten Kostümen, gab es für das Auge eine weitere Besonderheit: Das „Vater unser“ betete der Chor nicht nur verbal, sondern auch in Gebärdensprache. Ausgespart wurden auch die dunklen Kapitel des Lebens Jesu nicht. Nach dem Tod am Kreuz, der in einer Mauerschau berichtet wurde, sang ein Sextett „Er stirbt am Kreuz und ich kann leben“. Im abgedunkelten Saal wurde es mucksmäuschenstill und nach dem Schlussakkord atmeten die Besucher noch einen Moment durch, bevor sie in herzlichen Beifall ausbrachen. Das Stück endete, wie es begann, am See Genezareth. Der Auferstandene grillt am Ufer und Petrus schwingt sich durch die Wellen zu ihm. In einem Schluss-Halleluja kulminierte das Musical in den beiden Lobpreisen „Durch deine Macht gibst du mir Kraft“ und „Wir loben Gott“. Zahlreiche Verbeugungen waren der Dank für den langanhaltenden Applaus.

Am Sonntag. 31. März, 15 Uhr, findet eine zweite Aufführung statt.