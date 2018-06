Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B 267 in Richtung Tiefkreisel schwer verletzt worden.

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Schwer verletzt wurde am Donnerstagnachmitag ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der B 267 bei Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er kollidierte auf einer Kreuzung in Richtung Tiefkreisel mit einem Pkw und wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2018

Am Donnerstagnachmittag ist es gegen 17:30 Uhr bei Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Pkw gekommen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein 17-jährige Kradfahrer von der B 267 kommend in Richtung Tiefkreisel abbiegen wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 20-jährigen, die mit ihrem Ford in Richtung Ahrweiler unterwegs war, und kollidierte mit ihr im Kreuzungsbereich.

Der Kradfahrer musste schwerverletzt nach notärztlicher Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht für ihn aber nicht.