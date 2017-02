Zuwachs in der Kreisstadt

KREISSTADT. Die christdemokratischen Senioren der Kreisstadt bestätigen bei der Jahreshauptversammlung ihr Führungsteam und teilen mit, dass sich die Mitgliederzahl fast verdoppelt hat.

11.02.2017

Sehr zufrieden zeigten sich die rund 50 Mitglieder der kreisstädtischen Senioren-Union mit der Arbeit ihres bisherigen Vorstandes bei der Jahreshauptversammlung im Hotel Krupp in Bad Neuenahr. Sie wählten alle Vorstandsmitglieder, die alle wieder kandidierten, einstimmig für weitere zwei Jahre in ihr Führungsteam.

Zum neuen Vorstand gehören als Vorsitzender Manfred Kolling, als Stellvertreter Herbert Engel und Manfred Wistuba, Geschäftsführer Willi Busch und die Beisitzer Ernst Otto Bitzegeio, Ingeborg Heuser, Heinz Kreusch, Rita Lauter, Herbert Löffler-Gutmann, Kurt Nelles, Ludwig Schäfer und Rolf Stöcker. Der Vorsitzende des CDU-Kreis- und Stadtverbandes, Landtagsabgeordneter Horst Gies, wickelte die Neuwahlen zügig ab. Dabei fungierten Rita Lauter und Willi Busch als Mandatsprüfungskommission und Peter Müller, Johannes Paffenholz und Winfried Raths bildeten die Zählkommission.

Für die CDU-Kreis-Senioren gratulierten deren Vorsitzender Wolfgang Kanter dem neuen Vorstand mit dem Wunsch auf weitere gute Zusammenarbeit. Vor der Wahl dankte Kolling seinem Team für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen beiden Jahren: „Nur so war es möglich, die Zahl der Mitglieder seit meiner Amtsübernahme um 89 Prozent von 54 auf 102 Mitglieder zu steigern.“

Zu Beginn begrüßte Kolling die Ehrengäste: Bürgermeister Guido Orthen, die Bundestagsabgeordnete Mechtild Heil, Gies, Kanter und den Ehrenvorsitzenden der Kreis-Senioren-Union, Olaf Petersen, den Vorsitzenden des CDU- Ortsverbandes Ahrweiler, Peter Diewald, und die Vorsitzende der Frauen-Union, Heike Krämer-Resch.

Nach Orthens Grußwort berichtete Kolling über sechs erfolgreiche Veranstaltungen in 2016 mit durchschnittlich 40 Teilnehmern. Auf der Internetseite www.su-bnaw.de kann man die Details der Veranstaltungen nachlesen. Geschäftsführer Busch informierte über die Finanzen des Stadtverbandes. MdB Heil informierte über Aktuelles aus Berlin. Hackerangriffe auf den Bundestag im Zusammenhang mit der bevorstehenden Bundestagswahl und deren möglichen Beeinflussung durch Meinungsmache in den sozialen Netzwerken waren ihre Themen. Sie rief ihre Zuhörer zur Teilnahme an der Bundestagswahl auf und nicht extremen Parteien das Feld zu überlassen.

Heil berichtete auch über die aktuelle Änderung der Wohnimmobilenkreditrichtlinie (EU) zugunsten der Senioren. Sie fand dabei große Beachtung, zumal die Senioren in der bisherigen Fassung deutschlandweit bei Aufnahme von Krediten zum Beispiel für seniorengerechten Umbau ihrer Wohnungen erheblich benachteiligt waren. Heil und Gies hatten noch eine Überraschung im Gepäck.

Das 99. Mitglied der kreisstädtischen CDU-Senioren, Hermann-Josef Lexis, erhielt eine Einladung zum Besuch des Landtags in Mainz; das 100. Mitglied, Hannelore Müller, wurde von Heil zu einer Berlinfahrt mit Besuch des Bundestages eingeladen.

Die nächste Veranstaltung ist am Mittwoch, 22.März, 10 Uhr, das kommunalpolitische Frühstück mit Bürgermeister Guido Orthen im Hotel Krupp. (ga)