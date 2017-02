Gimmigen hält zusammen

Gimmigen. Das Benefiz-Bürgerfest der Bürgergesellschaft Gimmigen hat sein Ziel für den guten Zweck erfüllt: 3200 Euro sind dabei als Spende für die Opfer des Hochwassers im Sommer an die Stadtverwaltung weitergegeben worden.

Von Andrea Simons, 12.02.2017

Das fand noch einmal Erwähnung beim Rückblick auf 2016 bei der ersten Mitgliederversammlung der Bürgergesellschaft Gimmigen (BGG) in diesem Jahr. Großen Anklang fand demnach auch die Seniorenfahrt, die auf vielfachen Wunsch im vergangenen Jahr erstmals seit 2013 wieder ausgerichtet wurde. Besonderer Dank galt den Vereinsmitgliedern, die ehrenamtlich die sonntägliche Bewirtung der Gäste im Bürgerhaus übernehmen. Mit ihrem Engagement tragen sie laut Bürgergesellschaft entscheidend dazu bei, dass das Bürgerhaus Gimmigen als Anlaufstelle und Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft auch weiterhin erhalten bleibt.

Bei den Neuwahlen des Vorstands honorierten die Mitglieder die engagierte Arbeit des BGG-Teams um den Vorsitzenden Stephan Hübinger, indem sie den kompletten Vorstand wiederwählten. Das sind Hübinger, Axel Niesen als dessen Stellvertreter, Kassierer Jürgen Elbe, Schriftführerin Sandra Fabritius und als Beisitzer Georgina Schaefer, Daniela Oberlies, Peter Boes, Hermann-Josef Selbach und Michael Wilke. Gerd Müller kümmert sich als Hausmeister um das Bürgerhaus.

Mit einem Dank an die bisherigen Kassenprüfer Annemie Mies und Arndt Oberlies, die über einen positiven Abschluss der Kassen im Jahr 2016 berichteten, wurden Michael Jünger und Thomas Witsch mit der nächsten Kassenprüfung beauftragt. Für 2017 stehen neben dem Kinderkarneval am Sonntag, 19. Februar, und einer Frühjahrswanderung am Sonntag, 26. März, unter anderem auch Maibaumaufstellen, Bürgerfest, Seniorenfahrt, Kirmes, Sankt Martin und der Adventsbasar an.