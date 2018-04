Unfall in Ahrweiler

An einem Baum landete der Betrunkene mit seinem Auto

AHRWEILER. Ein Autofahrer ist am Samstag betrunken durch Ahrweiler gefahren. An einem Baum endete die Trunkenheitsfahrt.

Von Marion Monreal, 22.04.2018

Nur zwei Minuten, nachdem am Samstag gegen 17 Uhr, einem Verkehrsteilnehmer ein Autofahrer in einem schwarzen 7er-BMW aufgefallen war, weil er auf der Wilhelmstraße in Richtung Ahrweiler mehrfach auf den Bordstein geraten war, endete die Trunkenheitsfahrt.

Ein weiterer Zeuge teilte der nahen Polizeiwache mit, dass in der Bossardstraße ein Pkw gegen einen Baum gefahren, der Fahrer dabei offensichtlich verletzt worden sei. Als die Rettungskräfte und die Polizei wenig später an der Unfallstelle eintrafen, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug tatsächlich um den kurz zuvor aufgefallenen BMW handelte.

Der 59-jährige Fahrer aus Österreich hatte nach Durchfahren des Kreisels am Niedertor offensichtlich vollständig die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er wurde aufgrund unklarer Verletzungen vorsorglich von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen, indem sie die B-Säule abtrennte. Es folgte die stationäre Aufnahme im Krankenhaus Maria Hilf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden leere Wodkaflaschen im Wagen gefunden. Da die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft feststellten, wurde ein Alkotest angeordnet, der eine Alkoholkonzentration von mehr als zwei Promille ergab. Ebenso ergaben sich Hinweise auf eine Medikamenteneinwirkung. Der Führerschein des 59-jährigen Österreichers wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen.