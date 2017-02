Bewerbung bei Filmwettbewerben

Kreis Ahrweiler. Drei Schüler des Ahrweiler Peter-Joerres-Gymnasiums bewerben sich mit ihrem Kurzfilm bei zwei bundesweiten Filmwettbewerben. Zuvor gewannen sie bereits den kreisweiten Wettbewerb „Ahrweiler Jugend filmt“.

„Perterritus“: Ein Mystery-Thriller, der wie ein harmloser Abenteuerspaß mit einer Wette zwischen zwei Jungen beginnt. Übernachten im Wald, ohne Angst zu bekommen. „Kein Problem“, sagt der eine, „das schaffst Du nicht“, hält der andere dagegen. Problemlos kann sich der Zuschauer in diese Mutprobe hineinversetzen und ist schon nach wenigen Sekunden mittendrin im 22-minütigen Film. Er beobachtet eine Gruppe Jugendlicher, die mit Campingsachen in den Wald zieht, eine einsame Hütte und eine kryptische Inschrift findet. Natürlich will jeder seine Wette gewinnen – und so ziehen zwei der Jungen los, um die Gruppe zu erschrecken. Eine Idee, die ganz anders endet als gedacht.

Die Idee zu „Perterritus“ (lat.: erschreckt, eingeschüchtert) kommt von den drei 16-jährigen Schülern des Ahrweiler Peter-Joerres-Gymnasiums, Florian Felderhoff, Manuel Groß und Sebastian Klein. Sie nennen sich das „Hiemps-Filmtriumvirat“ und gewannen mit dem Kurzfilm vergangenen Herbst den kreisweiten Wettbewerb „Ahrweiler Jugend filmt“. Der Sieg motivierte sie derart, dass sie ihr in den Wäldern rund um Kirchdaun und im Kempenicher Kreuzwäldchen gedrehtes Werk nun bei zwei bundesweiten Wettbewerben einreichten: dem Deutschen Jugendfilmpreis und dem Festival „Fish – Festival im StadtHafen Rostock“.

Die Schüler aus Kempenich, Glees und Rech hatten das Drehbuch geschrieben, mysteriöse Orte gesucht, eine Crew gecastet und den Film schlussendlich im Frühjahr 2016 produziert. „Wir kamen durch die Schule auf das Thema Filmen und Produzieren. Haben auch dort unser Team, das aus Schauspielern, Technikbeauftragten und Autoren bestand, zusammengesetzt. Unser Dreh fand mit zwei Kameras mit Stand- und Schwebestativen statt. Zusätzlich verwendeten wir auch noch eine Tonangel“, so Klein. „'Hiemps' ist lateinisch und steht für Sturm oder Unwetter. Die Geschichte hinter diesem Namen ereignete sich während einer Autofahrt an einem stürmischen Abend. Der Titel des Films sollte den Inhalt widerspiegeln, einzigartig sein, der lateinischen Sprache entspringen und er sollte bei Google nicht in anderweitigen Suchergebnissen enthalten sein.“

Unter 20 Mitbewerbern stach der spannungsgeladene Mystery-Kurzfilm qualitativ und dramaturgisch deutlich heraus, hieß es von der Jury des Ahrweiler Jugendfilmwettbewerbs. Dass sich die Truppe ein ganzes Jahr Zeit genommen habe, um fokussiert am Projekt zu arbeiten, sei sehr bemerkenswert, so Jurymitglied Steffi Lingscheidt (SWR). „'Perterritus' war gleich von Beginn an unser Favorit“, so Lingscheidt. „Das Team 'Hiemps-Filmtriumvirat' hält seine Zuschauer über 20 Minuten in einer vagen Spannung. Jederzeit kann etwas Ungewöhnliches passieren.

Gerade die idyllisch wirkende Waldlandschaft und die mit viel Aufwand recherchierten Drehorte erzeugen dabei eine ganz eigentümliche Atmosphäre. Immer wieder pendelt der Zuschauer zwischen dem Gefühl der Sicherheit und dem Wittern von Gefahr. Was sicherlich auch an dem Mut der Macher liegt, während des Films immer wieder die Erzähl- und auch Kameraperspektiven zu wechseln“, betont die Jurorin.

Jetzt heißt es erst mal, sich in Geduld zu üben. Ende März erfahren die Jugendlichen, ob ihr Werk für das Bundes.Festival.Film in Mainz vom 23. bis 25. Juni nominiert wird. Somit hätten die drei die Chance, den Deutschen Jugendfilmpreis zu ergattern. Klein: „Auch dadurch erwarten wir neue Motivation, aber auch neue Kontakte. Außerdem hoffen wir, dadurch in der Branche einen größeren Namen zu erhalten.“ Das „Festival im StadtHafen Rostock“ wird vom 11. bis 14. Mai ausgetragen.

Derweil planen die Gymnasiasten, von denen zwei tatsächlich vorhaben, in diesem Metier später Fuß zu fassen, ihr nächstes Großprojekt. Unter dem Arbeitstitel „Vinculum“ (lat.: Band, Fessel) soll im Sommer ein Kammerspielfilm abgedreht werden. An einem der zukünftigen Drehorte trafen sie sich gerade – im Seniorenheim Marienburg in Kempenich. Für das Großprojekt suchen sie noch einen etwa gleichaltrigen Schauspieler, vorzugsweise aus dem Kreis Ahrweiler, der dabei mitwirken möchte (Infos unter der E-Mail-Adresse: hiemps-film@outlook.de).

„Perterritus“ zum Anschauen