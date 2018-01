Die Ministerpräsidentin und der Innenminister gaben in Mainz den Startschuss.

KREIS AHRWEILER.

. Die Zukunftsinitiative „Starke Kommunen – Starkes Land“ startet. Es handelt sich um eine Maßnahme des rheinland-pfälzischen Innenministeriums zur Stärkung der Infrastruktur und der kommunalen Zusammenarbeit. Nun gab Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Mainz den Startschuss zu einer Neuauflage.

Mit der zu Beginn des Jahres 2014 von Dreyer und Innenminister Roger Lewentz gestarteten Zukunftsinitiative setzte die Landesregierung ihre Strategie für eine demografiefeste Kommunalpolitik um. Gemeinsam mit damals 13 Verbandsgemeinden erprobte das Innenministerium bis zum Sommer 2016, wie interkommunale Zusammenarbeit praktisch funktionieren kann und Akteure vor Ort verstärkt in Entwicklungsprojekte eingebunden werden können.

Ziel war es, aus den Prozessverläufen vor Ort neue Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Förderpolitik und Instrumente einer demografiefesten Kommunalentwicklung zu gewinnen. Offenbar wurden gute Erfahrungen gemacht, denn das Programm wird wieder aufgelegt.

Profiteure sollen diesmal elf Rheinanliegerkommunen sein, die – obwohl sie es gerne anders gesehen hätten – nicht als Standorte für eine Bundesgartenschau im oberen Mittelrhein in Frage kommen. Mit dabei sind die Verbandsgemeinde Vallendar, Bendorf, Neuwied, die Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz, Unkel, Bad Breisig und Weißenthurm, die Städte Remagen, Sinzig sowie Andernach.

In der Mainzer Staatskanzlei fand nun die offizielle Auftaktveranstaltung der Zukunftsinitiative statt. Geladen waren die Bürgermeister sowie weitere kommunale Vertreter der Modellräume. Sowohl Ministerpräsidentin Dreyer als auch Innenminister Lewentz erklärten, dass es das Ziel der Landesregierung sei, gute Lebensbedingungen in den Städten und Gemeinden in ganz Rheinland-Pfalz zu garantieren.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert das „Städtenetz“ mit 855 000 Euro, dies entspricht einem Fördersatz von 90 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten. Zusätzlich werden die Kommunen von einem Fachplanungsbüro aus Koblenz begleitet.