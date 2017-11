Dreister Diebstahl

Geschockt ist Rita Lauter über den Diebstahl der Bronzetafel an ihrem Haus.

AHRWEILER. Die Gedenktafel aus Bronze, die seit Jahrzehnten an den Ahrweiler Bürger, Schornsteinfegermeister und Gründer der Barmherzigen Brüder von Trier, Peter Friedhofen, erinnert, wurde am Wochenende gestohlen.

Metalldieben ist nichts heilig. Auch nicht die Bronzetafel des 1985 selig gesprochenen Ahrweiler Schornsteinfegermeisters Peter Friedhofen (1819-1860), die am gleichnamigen Haus in unmittelbarer Nähe zum Obertor seit den 1990er Jahren angebracht war. „Am Samstag hing sie noch und heute morgen war sie weg“, erklärt am Montag die sichtlich geschockte Hausbewohnerin Rita Lauter im GA-Gespräch.

Sie fragte beim Heimatverein Alt Ahrweiler nach, ob die Erinnerungstafel an den Gründer der Genossenschaft der Barmherzigen Brüder von Trier (1850), der als Lehrling und auch als Meister dort wohnte, zwecks Polierung abgehangen worden sei. Doch schnell war Lauter klar, dass Diebe am Werk waren. Die Polizei der Kreisstadt ermittelt, nimmt Hinweise unter 0 26 41/97 40 entgegen.

Stadt und Heimatverein hatten nach der Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II. dafür gesorgt, dass der ehemalige Wohnsitz des Ordensgründers, der sich für Kranke einsetzte und während seiner Wanderjahre viele Aloisius-Bruderschaften als Jugendgemeinschaften gründeten, diese Bronzetafel erhält.