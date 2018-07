KREISSTADT. Er war viele Jahre als Ortsvorsteher und Beigeordneter engagiert. Jetzt ist Heinz Lindlahr im Alter von 84 Jahren gestorben. „Er hat sich auf vorbildliche Weise um das soziale Miteinander in unserer Stadt verdient gemacht“, sagte Bad Neuenahr-Ahrweilers Bürgermeister Guido Orthen am Donnerstag.

Trauer im Rathaus und bei vielen Vereinen in der Kreisstadt. Wenige Tage vor seinem 85. Geburtstag ist am Mittwoch Heinz Lindlahr in Bad Neuenahr gestorben. Lindlahr war ein Ehrenamtlicher durch und durch. Der gebürtige Sinziger hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kommunalpolitisch ebenso wie kirchlich-sozial engagiert.

1976 in die CDU eingetreten, war Lindlahr von 1979 bis 1984 der erste Ortsvorsteher von Bad Neuenahr, gehörte dem Stadtrat an und war von 1989 bis 2014 ehrenamtlicher Beigeordneter der Kreisstadt. 14 Jahre führte Lindlahr den Pfarrgemeinderat der Rosenkranzgemeinde und gehörte auch deren Verwaltungsrat an.

Heinz Lindlahr war auch zur Stelle, als der Förderverein Krankenhaus Maria Hilf und der Förder- und Freundeskreis des Altenheims Sankt Vincenz in Heimersheim gegründet wurden. Er war Mitgründer des Vereins „Lernen fördern“ des Fördervereins Don Bosco für Lernbehinderte. Er schloss unter anderem ein „Bündnis für Arbeit“ mit Handwerkern, um Behinderten eine Ausbildung zu ermöglichen.

„Wir haben einen Kommunalpolitiker verloren, der mit seinem großen Sachverstand die Entwicklung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler seit Ende der 70er Jahre maßgeblich mitgeprägt hat“, sagte Bürgermeister Guido Orthen am Donnerstag. „Darüber hinaus hat er sich auf vorbildliche Weise um das soziale Miteinander in unserer Stadt verdient gemacht.“

Für ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet

Lindlahr hat sich immer vielfältig eingebracht: ob als Jugendhilfsschöffe, in der Kammer für Kriegsdienstverweigerer, Schiedsmann oder Drehorgelspieler für gute Zwecke. Für seine vielfältige ehrenamtliche Arbeit erhielt er 2001 die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz und 2007 die Freiherr-vom-Stein-Plakette.

Heinz Lindlahr legte 1954 seine Abiturprüfung am Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach ab. Als Kaufmann war er bis 1958 Generalvertreter einer großen Versicherung. 1955 heiratete er die ebenfalls aus Sinzig stammende Ingrid Brug. 1958 schlug er eine Rechtspfleger-Laufbahn ein, arbeitete zunächst am Amtsgericht Sinzig. Als er 1961 in Asbach eine Anstellung bekam, zog die junge Familie dorthin. Bald aber führte es sie zurück an die Ahr, und so arbeitete der Justizoberamtsrat Heinz Lindlahr von 1968 bis zu seiner Pensionierung 1995 als geschäftsleitender Beamter im Amtsgericht in Ahrweiler.