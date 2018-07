Katholische Kirche im Kreis Ahrweiler

TRIER/KREIS AHRWEILER. Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg hat die statistischen Zahlen für das Bistum Trier für 2017 vorgelegt. Sie besagen, dass im vergangenen Jahr 8027 Menschen im Bistum der katholischen Kirche den Rücken gekehrt haben.

„Die statistischen Angaben sind wichtig für uns, aber sie lenken meiner Ansicht nach den Blick zu sehr auf die Defizite.“ Das hat der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg anlässlich der Vorstellung der statistischen Zahlen 2017 für die katholische Kirche in Deutschland betont.

Natürlich sei es notwendig und hilfreich zu erfahren, wie viele Menschen die Kirche verlassen oder an den Sakramenten teilnehmen. „Doch die Zahlen sagen nichts über den großen Schatz, den wir etwa in den rund 80 000 Ehrenamtlichen in unserem Bistum haben, oder die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich mit so vielen Menschen in Kontakt sind.“

Im Bistum Trier lebten zum Stichtag 31. Dezember 2017 insgesamt 1 359 900 Katholiken (2016: 1 382 050), sie stellen damit 55,5 Prozent der Gesamtbevölkerung im Bistum. Im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen ist die Zahl der Taufen mit 9441 (9368), davon waren 188 Erwachsene. Auch die Zahl der Erstkommunionen hat mit 10 005 (9774) zugenommen.

Die Firmungen sind hingegen mit 7158 (8631) leicht gesunken, was damit zusammenhängt, dass sie nicht jedes Jahr flächendeckend stattfinden. Dass die Zahl der Trauungen auf 2187 (2309) gesunken ist, bedauert von Plettenberg. „Gerade in der Ehevorbereitung haben wir viel zu geben. Es gibt in unserem Bistum tolle Konzepte wie Tanzkurse für Paare. Hier können wir uns auf jeden Fall noch stärker zeigen.“ Die Zahl der kirchlichen Bestattungen blieb 2017 mit 17 344 (17 404) etwa auf dem Vorjahresniveau.

Dass 92 Eintritte und 336 Wiederaufnahmen die 8027 (7394) Austritte im Jahr 2017 nicht „aufwiegen“ könnten, kommentierte der Generalvikar mit den Worten: „Wir freuen uns über jede und jeden, der zu uns kommt. Und bei denen, die gehen, wollen wir ernsthaft fragen, woran es liegt.“ Er verwies auf die Umsetzung der Diözesansynode. „Diese Zahlen bestätigen uns in unserem Weg. Es kann nicht mehr weitergehen wie bisher. Wir erreichen mit unseren Angeboten derzeit nur noch wenige Menschen wirklich. Wir wollen fragen, wozu wir Kirche sind, vom Einzelnen und seinen Bedürfnissen her denken, und weite Räume eröffnen, in denen wir Kirche in ganz unterschiedlichen Facetten leben können.“

Im Bistum gibt es 887 Pfarreien in 32 Dekanate n

Ob die Synodenumsetzung den Trend der zurückgehenden Zahlen stoppen werde, könne er nicht vorhersagen. „Es geht bei der Synodenumsetzung vielmehr darum, dass wir wieder näher an unseren Auftrag kommen als darum, zu besseren Zahlen zu kommen.“ Von Plettenberg weist auf die jetzt startenden Arbeitsgruppen hin, die sich etwa mit neuen Ansätzen in der Katechese (Glaubensvermittlung), den Formen und der Qualität in der Liturgie oder der Familie in all ihrer Vielfalt widmen. „Wir sind froh mit all denen, die seit vielen Jahren mit uns Kirche sind im Bistum Trier. Und gleichzeitig wollen wir auch Menschen ansprechen, die uns fernstehen und gar nichts mehr von uns erwarten. Wir wollen und wir werden neue Wege und Formen finden, miteinander Kirche zu sein.“

Das Bistum Trier hat eine Gesamtfläche von 12 870 Quadratkilometer, gegliedert in derzeit noch 887 Pfarreien, die zu 172 Pfarreiengemeinschaften in 32 Dekanaten zusammengefasst sind. Es gibt 293 Bistumspriester im aktiven Dienst. Im Bistum arbeiten 94 Ordenspriester, 36 Priester aus anderen Diözesen, 38 Diakone im Hauptberuf und 109 Diakone mit Zivilberuf, 236 Pastoralreferenten sowie 257 Gemeindereferenten. Rund 80 000 Menschen sind ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Bereichen tätig.