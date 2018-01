Lebensmittelkontrolleure des Kreises ziehen Bilanz

Ahrweiler. Im Kreis Ahrweiler sind derzeit 2541 Lebensmittelbetriebe registriert. Im Jahr 2017 wurden mehr als 1000 dieser Betriebe amtlich kontrolliert - und zwar von den Lebensmittelkontrolleuren der Kreisverwaltung Ahrweiler.

Die Bilanz: In 92 Prozent der überprüften Betriebe gab es keine Probleme. Bei acht Prozent der Betriebe kam es jedoch zu lebensmittelrechtlichen Verstößen. Dabei handelte es sich meist um allgemeine hygienische Beanstandungen (55,5 Prozent), etwa verschmutzte Arbeitsflächen und verunreinigte Dunstabzugsfilter oder unkorrekte Arbeitskleidung. Zwölf Prozent der Verstöße gingen auf das Konto von mangelhafter Kennzeichnung, etwa ungenaue Angaben zur Zusammensetzung der Lebensmittel oder fehlende Allergen-Kennzeichnungen.

Wer im Laden einkauft oder im Restaurant isst, muss Hygiene als Grundvoraussetzung erwarten können. Deshalb legen die Lebensmittelkontrolleure ein besonderes Augenmerk auf die Sauberkeit. Bei den meisten der Mängel handelte es sich um kleinere Hygieneverstöße, die sofort abgestellt wurden.

Die Kontrollfrequenzen der Lebensmittelbetriebe werden nach Höhe des Risikos festgelegt. Im Klartext: Auffällige Betriebe werden häufiger untersucht. Umgehende Kontrollen sowie eventuell weiterführende Maßnahmen können folgen, wenn darüber hinaus akute Probleme bekannt werden. Die Fakten aus 2017: 22 Bußgeldverfahren mit durchschnittlich 500 Euro Bußgeld, acht vorübergehende Betriebsschließungen, zwei Strafverfahren, 58 Verwarnungsgelder zu je 50 Euro sowie 34 gebührenpflichtige Verfügungen, um festgestellte Verstöße zu beseitigen.

Kreis-Veterinärabteilung auch für Kontrollen bei Rock am Ring zuständig

Für die Lebensmittelsicherheit wird auch bei Veranstaltungen gesorgt, bei Festivals und auf Märkten beispielsweise. Nachdem „Rock am Ring“ zwei Jahre in Mendig stattfand, feierten 2017 wieder 87.000 Musikfans am Nürburgring. Um den Besuchern ein unbeschwertes Festival zu sichern, waren die Mitarbeiter der Kreis-Veterinärabteilung für Kontrollen präsent, wie auch bei weiteren Großveranstaltungen am Nürburgring.

Die Lebensmittelüberprüfungen werden von Veterinären und entsprechend ausgebildeten Kontrolleuren durchgeführt. Die Kreismitarbeiter beproben Lebensmittel, die sie zur Analyse und Begutachtung in Labore schicken. Die Art der Probenahme ist in der Regel vom Gesetzgeber vorgegeben, um standardisierte und gerichtsfeste Daten zu erlangen. Die Proben werden auf verschiedene Inhaltsstoffe, Keime und die Einhaltung gesetzlich festgelegter Höchstmengen untersucht. Beanstandete Produkte, die die Gesundheit der Verbraucher gefährden, werden aus dem Handel entfernt. Darüber hinaus werden Aufmachung und Kennzeichnung der Produkte kontrolliert.