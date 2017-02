02.02.2017 KREISSTADT. Der ehemalige Ärztliche Direktor des Marienhaus Klinikums in Bad Neuenahr, Norbert Nikolai, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Das Marienhaus Klinikum trauert um Norbert Nikolai. Der im ganzen Kreis Ahrweiler bekannte Mediziner ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Am 10. April 1929 in Eltville geboren, erhielt Nikolai nach Abitur und Studium 1954 seine Approbation als Arzt, wurde im November 1959 als Facharzt für Chirurgie anerkannt. Nach beruflichen Stationen in Frankfurt, Neuwied, Bochum, Bonn und Marburg wurde Nikolai am 1. Januar 1965 zum Chefarzt der Chirurgie im damals noch alten Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler berufen. Er war der erste angestellte Chefarzt überhaupt. Ab 1986 übernahm er zusätzlich das Amt des Ärztlichen Direktors. „Norbert Nikolai war ein hervorragender Arzt, der das gesamte Spektrum der Chirurgie beherrschte. Daneben engagierte er sich mit großer Weitsicht für die medizinisch-technische und bauliche Weiterentwicklung des Hauses und förderte die Einrichtung zahlreicher neuer Abteilungen“, würdigt Heribert Frieling für das Marienhaus Klinikum die Meriten des Verstorbenen. Als Gründungsmitglied des Fördervereins war Nikolai auch im Ruhestand dem Krankenhaus Maria Hilf und seinen Mitarbeitern eng verbunden.

Nikolai, der 1992 in den Ruhestand ging, war hoch geschätzt. Er galt als ein Mensch mit Ausstrahlung und hoher fachlicher Kompetenz, der als Ansprechpartner immer zur Verfügung stand. Das Wohl seiner Patienten stand für ihn an erster Stelle.

Erholung suchte der beliebte Mediziner beim Wandern. Norbert Nikolai war mit Ehefrau Cläre Nikolai mehr als 40 Jahre Mitglied des Eifelvereins Bad Neuenahr. Beide wurden für ihre Treue zur Ortsgruppe vor vier Jahren ausgezeichnet. (Von Günther Schmitt)