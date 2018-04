Polizei sucht Zeugen

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Gegen 18 Uhr am Ostermontag hat sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen ereignet. Dabei kamen offenbar auch Messer zum Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.04.2018

Am Ostermontag gegen 18 Uhr kam es in der Hans-Frick-Straße in Bad Neuenahr zu einer Schlägerei. Laut Angabe der Polizei waren zwei Jugendgruppen an dem handfesten Streit beteiligt. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass Messer oder Werkzeuge zum Einsatz gekommen sind, da zwei Jugendliche Schnitt- und Stichverletzungen aufwiesen.

Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, es bestand keine Lebensgefahr. Sowohl die vor Ort angetroffenen Zeugen als auch die Beteiligten verweigerten eine Kooperation mit der Polizei, weshalb die Beamten auf weitere Zeugen angewiesen sind.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02641/9740 entgegen.