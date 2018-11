Brand in Ahrweiler

Die Polizei vermutet, dass das Feuer durch eine brennende Kerze in einer Martinslaterne ausgelöst wurde (Symbolfoto).

Ahrweiler. Eine brennende Kerze in einer Martinslaterne hat wohl am Samstagabend einen Kellerbrand im Ortskern von Ahrweiler ausgelöst. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.11.2018

Im Ortskern von Ahrweiler ist vermutlich durch eine brennende Kerze in einer Martinslaterne ein Kellerbrand ausgelöst worden. Am Samstagabend hatten sich die Hausbewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Doch der Schaden nach dem Brand wird von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Am späten Samstagabend hatte eine Anwohnerin in dem Anwesen den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Diese löschte den Brand unter Atemschutz, sodass auch andere Gebäude nicht in Gefahr gerieten. Zwanzig Feuerwehrleute waren dafür im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun näheres zur Brandursache.