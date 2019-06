Häusliche Gewalt in Ahrweiler

AHRWEILER. Zu einem Fall von häuslicher Gewalt kam es in der Nacht zum Samstag in Ahrweiler. Ein Paar war heftig in Streit geraten.

Von Marion Monreal, 16.06.2019

Von einem Fall von häuslicher Gewalt in Ahrweiler berichtet die Polizei: Dabei schlug ein 28-jähriger Mann auf seine 30-jährige Partnerin ein, so dass sie Verletzungen am Kopf und an den Knien erlitt. Das Paar teilt sich derzeit eine Wohnung.

Die Frau musste mit dem Rettungsdienst ins Bad Neuenahrer Krankenhaus gebracht werden.