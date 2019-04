Unfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstag ein Traktor in einer Hanglage an der Gimmiger Burgpforte umgekippt. Das Fahrzeug begrub seinen Fahrer, der allerdings Glück im Unglück hatte.

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Traktors. In einer Hanglage an der Gimmiger Burgpforte kippte das schwere Gefährt am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache um und begrub den Fahrer unter sich. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zunächst erhielt die ausrückende Wehr aus Heimersheim und Ahrweiler den Hinweis, dass der Traktor in Brand geraten sei, so Stadtwehrleiter Marcus Mandt, was sich vor Ort nicht bestätigte.