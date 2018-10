Ehemaliger Chef der Kriminalpolizei

AHRWEILER. Der frühere Chef der Ahrweiler Kriminalpolizei, Wilfried Manheller, stellt in der Ahrweiler GA-Redaktion seinen ersten Roman vor. Der Abend bildet den Auftakt für eine Reihe von Lesungen in der Region.

Weil der frühere Leiter der Ahrweiler Kriminalpolizei, Wilfried Manheller, nicht nur gerne liest, sondern auch schreibt, veröffentlichte er jetzt im ersten Jahr seines Ruhestandes seinen ersten Roman. Wider Erwarten keinen Krimi, sondern einen Entwicklungsroman in den zwei Bänden „Willkür“ und „Widerstand“ mit der fiktiven Biografie des Johannes von Nitz.

Mit ihm taucht der Leser in die Zeit der Reformation und des Deutschen Bauernkrieges ein. Der Roman zeichnet nach, wie aus einem wohlbehüteten Jungen ein gegen die Willkür des herrschenden Adels rebellierender Aufrührer wird.

Den Auftakt der Lesungen von „Willkür“ und „Widerstand“ in der Region möchte Manheller (62) in den GA-Räumen in Ahrweiler, Bossardstraße 1-3, machen. Los geht es mit der Geschichte um Johannes von Nitz am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr. Jeweils rund 45 Minuten wird Manheller aus den beiden Bänden lesen. In einer Pause zwischen „Willkür“ und „Widerstand“ können die Gäste ein Glas Ahrwein genießen. Der Erlös kommt dem Weißen Ring zugute.