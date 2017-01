Konzert in Bad Neuenahr

31.01.2017 BAD NEUENAHR. Zum Auftakt der Reihe „Musik zu 500 Jahren Reformation“ in Bad Neuenahr erklang geistliche Abendmusik. Am 25. Februar wird die Reihe fortgesetzt.

Immer wieder diese Zeilen: „Wär' Gott nicht mit uns diese Zeit, wir hätten müssen verzagen“. Zwei Kantaten und ein Orgelstück, die auf das gleichnamige Kirchenlied Luthers rekurrieren, bestimmten die Geistliche Abendmusik der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr in der Martin-Luther-Kirche zum Jahresauftakt und zum Auftakt der Reihe „Musik zu 500 Jahren Reformation“. Es musizierten unter Leitung von Christoph Anselm Noll vier Gesangssolisten und das Florilegium musicum auf alten Instrumenten.

Erst spielte Harald Hoeren Johann Nicolaus Hanffs Orgelchoral gleichen Namens. Dann las Pfarrer Thomas Rheindorf, der die Liturgie hielt, über den „Helfer in der Not“ aus Psalm 124, auf dem auch Luthers Komposition beruht. Dazwischen und danach verliehen auch die vier Solisten den entscheidenden Worten dramatisch Ausdruck: „Wär' Gott nicht mit uns diese Zeit“ erklang als Kantate sowohl von Dietrich Buxtehude wie auch von Johann Sebastian Bach, womit die Musiker auch der Kantate als Errungenschaft der Reformation Rechnung trugen.

Mit dem vierstimmigen homophonen Satz bei Buxtehude rührten Christiane Rittner (Sopran), Cordula Hörsch (Alt), Lothar Blum (Tenor) und Gregor Finke (Bass) an und vertonten ein eindringliches Bekenntnis zum Glauben: zunächst im Wechsel, dann vereint mit zwei Violinen und stets unterlegt vom kontinuierlich fortlaufenden Generalbass. Eindeutig das „Filetstück der Stunde“, so auch Rheindorf, war nicht zuletzt wegen seiner kunstvollen Komposition Johann Sebastian Bachs Werk, dennoch so Rheindorf: „Im Text herrscht Chaos. Es ist das sprichwörtliche Tohuwabohu der Urzeit“.

Schöne Klänge trafen auf schlimme Worte. Die Singstimmen verschränkten sich mit den Instrumentalstimmen zum flehentlich-verzweifelten Miteinander eines „armen Häufleins“, das sich ohne Gott verloren sieht. Geradezu glanzvolles Ensemblespiel und strahlende Trompetenklänge markierten die Sopranarie über Feindschaft und Tyrannei unter den Menschen. Über Zorn und Rachgier wetterte der Tenor. Wut, wilde Fluten und tosende Wasser fanden ihre Entsprechung in aufgeregtem Spiel, Oktavsprüngen und schnellen abfallenden Läufen. In der Bass-Arie kam die Wildheit der bedrohlichen Wellen insbesondere noch einmal im Spiel der Oboen zum Tragen, bevor die Gesangssolisten im Einklang mit den Instrumentalisten der Befreiung der Menschen durch den Beistand des Herrn dankten.

Die Ausführenden vergaßen im Gedenkjahr an Luther und die Reformation auch einen anderen großen Komponisten nicht, dessen Todestag sich 2017 zum 250. Mal jährt: Georg Philipp Telemanns geistreiches und virtuoses Concerto B-Dur war ebenfalls ein klanglich-sinnliches Erlebnis.

Gott sei größer als der Mensch, der sich selbst „Wolf“ sei, wie Kriege, Mobbing, Terror und Ausbeutung zeigten, sagte Rheindorf. Und Gott sei gegenwärtig. Ein Blick auf seine Spuren in der Vergangenheit könne Mut machen für die Zukunft. Freude sei zudem angebracht im Jahr, in dem 500 Jahre Reformation gefeiert würden: „Und was ist besser, um Geburtstag zu feiern, als Musik?“ Die Reihe wird mit einer Geistlichen Abendmusik am Samstag, 25. Februar, ab 19 Uhr in der Martin-Luther-Kirche und mit dem Singspiel „Der mit dem Papst tanzt“ am Samstag, 18. März, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus fortgesetzt. (Andrea Simons)