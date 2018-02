Aktion „Weihnachtslicht“ wird bedacht

BAD NEUENAHR. Späte Weihnachtsbescherung für karitative und soziale Einrichtungen: Die vorweihnachtliche Kalenderaktion des Lions-Clubs Bad Neuenahr war im vergangenen Dezember wieder sehr erfolgreich.

Bereits in den Wochen vor Adventsbeginn verkaufte der Lions-Club Bad Neuenahr an verschiedenen Verkaufsstellen in der Kreisstadt den inzwischen bekannten und beliebten Adventskalender. Jeder Käufer unterstützt mit fünf Euro für den Kalender einen guten Zweck.

Das Besondere dieses mit professionell fotografierten Heimatmotiven versehenen Kalenders sind die zahlreichen attraktiven Gewinne, die durch Spenden von Unternehmern und Geschäftsleuten in Bad Neuenahr-Ahrweiler zustande kommen, erläuterte Lions-Präsident Michael Berbig..

Den einzelnen Türchen des Adventskalenders waren jeweils bei Gewerbetreibenden im Kreis Ahrweiler eingeworbene Sachspenden im Wert von insgesamt 17 500 Euro zugeordnet. An jedem Tag konnten gleich mehrere Sachpreise gewonnen werden.

15.000 Euro durch Kalenderaktion

Gewonnen hatte der Käufer eines Adventskalenders, dessen Kalender jeweils eine für diesen Tag gezogene Losnummer aufwies. Jeder Kalender konnte dabei nur einmal gewinnen. Angesichts der Fülle an gestifteten Sachpreisen durften sich so natürlich viele Kalender-Erwerber nicht nur an den schönen Abbildungen, sondern auch über einen stattlichen Gewinn freuen. So gab es Essensgutscheine in verschiedenen Betrieben der Gastronomie zu gewinnen oder Warengutscheine in verschiedenen Kaufhäusern und Geschäften der Stadt.

Mit der Kalenderaktion 2017 konnte der Lions-Club einen Überschuss von mehr als 15.000 Euro erzielen – Geld, das guten Zwecken zufließen wird und nun auf verschiedene soziale Einrichtungen verteilt wurde. Ort der Spendenübergaben war das mehr als 100 Jahre alte Jugendstil-Hotel „Villa Aurora“ in Bad Neuenahr, das von Lions-Mitglied Lothar Lindner betrieben wird.

Der Tafel Ahrweiler konnten Gutscheine für Lebensmittel im Wert von 3000 Euro übergeben werden, den gleichen Betrag spendete der HIT-Markt dazu. Dem Hospiz in Bad Neuenahr überreichte Lions-Präsident Berbig ebenfalls 3000 Euro, das Flüchtlingsnetzwerk und die ökumenischen Flüchtlingshilfe wurden jeweils mit 4000 Euro bedacht, die Aktion „Weihnachtslicht“ des General-Anzeigers erhielt 1000 Euro. Die Vertreter dieser Vereine und sozialen Einrichtungen dankten den Lions für deren Engagement.

„Lions helfen“, so Berbig. Ob in Kinder- und Jugendprojekten, bei der Unterstützung Sehbehinderter oder in Ländern der Dritten Welt – Lions engagieren sich ehrenamtlich für Menschen, die Hilfe brauchen. Dabei kümmern sie sich um die Mitmenschen in ihrer Nachbarschaft genauso wie um Notleidende in aller Welt. Das Motto des Clubs: „We serve“.