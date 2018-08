KREIS AHRWEILER. Die Sommerpause macht sich bemerkbar: Aktuell sind im Kreis Ahrweiler 2438 Erwerbslose registriert. Das sind 144 mehr als vor den Ferien. Währenddessen geht der Ausbildungsmarkt in den Endspurt.

Der Arbeitsmarkt in der Region ist auch Ende Juli noch deutlich von der saisonüblichen Flaute geprägt: So stieg die Zahl der Arbeitslosen in den zurückliegenden Ferienwochen im Kreis Ahrweiler um 144 auf 2438. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 auf 3,5 Prozent.

„Hintergrund dieses alljährlichen Anstiegs ist der Umstand, dass vor Beginn der Ferien viele junge Leute die Schule verlassen oder ihre Ausbildung beenden, aber erst nach den Ferien einen Job finden, mit der Ausbildung beginnen, weiter zur Schule gehen oder ihr Studium beginnen. Auch viele Unternehmen machen Betriebsferien und stellen kurz vor und in dieser Zeit keine neuen Mitarbeiter ein“, so Agenturleiterin Ulrike Mohrs. Verhalten zeigt sich zurzeit auch der Stellenmarkt: 184 Stellenangebote wurden dem Arbeitgeberservice in den vergangenen vier Wochen aus dem Landkreis gemeldet. Damit registriert die Agentur für den Ahrkreis Ende Juli 902 offene Stellen.

Da es sich bei der saisonalen Sommerarbeitslosigkeit um ein kurzfristiges Phänomen handelt, wirkt sich die Zunahme der Arbeitslosigkeit deutlicher im Rechtskreis des Sozialgesetzbuches (SGB) III aus, wo die Unterstützung für jene Menschen geregelt ist, die über die Arbeitslosenversicherung abgesichert und meist nicht länger als ein Jahr arbeitslos sind. Dort stiegen die Werte im Juli um 93 auf nun 1135 an. Im SGB II – dort werden all jene Arbeitslosen ausgewiesen, die Grundsicherung (Hartz IV) erhalten – sind zum Monatsende 1303 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet.

In den Endspurt geht zurzeit der Ausbildungsmarkt. Spätestens nach Ende der Ferien beginnen die meisten Ausbildungsverhältnisse. Noch ist es durchaus möglich, eine interessante Ausbildungsstelle zu finden, betonte Mohrs. „Viele Betriebe stellen auch im Oktober noch ein.“

Offiziell wandten sich im Kreis Ahrweiler seit letzten Oktober 704 junge Menschen an die Berufsberatung, um sich bei der Jobsuche unterstützen zu lassen. Im gleichen Zeitraum meldeten die Arbeitgeber 764 Lehrstellen. Ende Juli gelten noch 223 Bewerber als unversorgt, ihnen stehen 266 offene Ausbildungsplätze gegenüber.