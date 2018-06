Lebensart Messe in Bad Neuenahr

Alles für den Garten: Von kleinen Dekoartikeln bis zu Großmöbeln ist die Lebensart Messe an 90 Ständen breit aufgestellt.

BAD NEUENAHR. Die Lebensart Messe mit 90 Ausstellern zu Themen wie Garten, Wohnen und Lifestyle lockt am Samstag und am Sonntag in den Bad Neuenahrer Kurpark. Die Organisatoren versprechen ein inspirierendes Angebot mit reichlich Rahmenprogramm und Genussgastronomie.

Das Runde muss ins Eckige. Das ist zumindest bei Laubenspezialist Toni Rief aus Lauchheim so, der, losgelöst von der nahen Fußball-WM, seine eckigen Holzhäuser mit einem runden Tisch bestückt. Die urigen Gartenhäuser laden zum Verweilen ein im Kurpark Bad Neuenahr, der am Freitag seine Toren für die dreitägige Lebensart Messe öffnete. Zum vierten Mal veranstaltet das „Agentur Haus“ aus Lübeck diese Ausstellung für Garten, Wohnen und Lifestyle. 90 Aussteller, davon 14 aus der Region, präsentieren bis Sonntag die neuesten Trends: vom Whirlpool über Doppelliegen bis zur Sitzgruppe aus Stein.

Die Mischung aus inspirierendem Angebot, Rahmenprogramm und Genussgastronomie macht für Geschäftsführer Martin Schmidt den Erfolg der Lebensart Messe aus, der aber ebenso mit dem gepflegten Park als hohes Gut für die Stadt zusammenhänge. „Das ohnehin hohe Niveau hier wird noch einmal mit dem Blick auf die Landesgartenschau 2022 aufgewertet. Der 'Marktplatz' Lebensart funktioniert hier premiummäßig“, so Schmidt, der im Jahresreigen mit seinem Team 35 Outdoor-Events in der ganzen Republik veranstaltet.

Er dankte der Stadt – Beigeordneter Peter Krämer hatte das Grußwort gesprochen – und der Heilbad Gesellschaft um Christian Senk für die reibungslose Zusammenarbeit. Dem stimmte auch Messe-Technikchef Fritz Häring zu: „Die Struktur ist gewachsen, wir fühlen uns wie unter Freunden.“ Auch den baubedingten Veränderungen durch die Laga sieht der Veranstalter gelassen entgegen. „Wir haben den festen Willen, dass es rollierende Lösungen geben wird. Improvisation und Flexibilität gehören dazu“, findet Schmidt.

Viele Hingucker im Schaugarten

Im Schaugarten von Ralf Wershofen, zu dem sich das Ahrweiler Weingut Adeneuer gesellt hat, gibt es viele Hingucker: die Kugel aus Hufeisen, die Liege aus Fassdauben oder der runde Tischgrill inmitten üppigen Grüns. Große Pflanzbottiche mit der Aufschrift „Freuen Sie sich auf Genusskultur“ machen schon auf die Laga in vier Jahren aufmerksam.

Beim Schlendern durch den Park gibt es viele Plätze zum Niederlassen. Ein rollendes Lambretta-Café lädt bei Koffeinmangel ein, Billas Novelle hat den Smoker angeheizt, Winfried Hönigl bittet an seiner Ahrtal-Räucherei direkt am Ahrufer zu Tisch, Ahrweine, aber auch Tropfen aus Italien, Mallorca und Frankreich werden kredenzt. Neu: Ein Stand mit „Snow Ice“ nach dem Motto „Wir lassen Früchte schneien“. Für Feenstaub ist derweil die drei Meter große, grüne Stelzen-Elfe zuständig, die verspricht, Wünsche zu erfüllen.

Nach einem Ausflug in die Konzerthalle, in der Hüte, Schmuck, Schuhe und Bilder angeboten werden, lassen große Kaminöfen kühle Sommerabende vergessen. Wer sich von den Dekoinseln Anregungen geholt hat, der kann sich mit Werkzeug, Rankhilfen, Pflanzen und Dekoartikeln eindecken und sich ganz dem Do-it-yourself-Erlebnis hingeben. Am Ende steht wieder der Fußball im Rampenlicht. Augenoptikermeisterin Alice Steins aus Heimersheim hat die Jerome-Boateng-Brillenkollektion mitgebracht. „Brillen sind Lifestyle und hier ist der richtige Rahmen, um Produkte eines Handwerksbetriebs zu präsentieren“, betont Steins.