Ausstellung in Bad Neuenahr-Ahrweiler

BAD NEUENAHR. Die Künstler Rudy Somers und Alain Verster aus Brasschaat stellen in Bad Neuenahr-Ahrweiler aus.

In ihrer Hauptstelle in Bad Neuenahr zeigt die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel bis zum 2. Juni Fotografien und Illustrationen der Künstler Rudy Somers und Alain Verster aus Brasschaat. Die belgische Gemeinde ist seit 1988 Partnergemeinde von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zur Eröffnung der Ausstellung kamen rund 100 Gäste, darunter Carina Verster-Rotthier, Vorsitzende des Verbroederingscomités aus Brasschaat und ihr Pendant Wolfgang Horrmann aus der Kreisstadt.

Elmar Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank, sagte bei der Eröffnung: „Die Fotos und Illustrationen zeigen die künstlerische Vielfalt, die unser Nachbarland zu bieten hat und bringen uns das Leben in unserer Partnergemeinde Brasschaat noch ein Stückchen näher.“ Zur Vernissage gekommen waren auch Ahrweinkönigin Theresa Ulrich und Bürgermeister Guido Orthen.

Die Ausstellung steht unter dem Motto „Außergewöhnliches aus der Partnergemeinde Brasschaat“. Zu sehen sind 16 Fotografien von Rudy Somers sowie Illustrationen von Alain Verster. Rudy Somers ist seit seinem 14. Lebensjahr Fotograf und gewann zahlreiche internationale Fotowettbewerbe. Die Fotos, die er in Bad Neuenahr ausstellt, zeigen zum einen Gebäude und Plätze in Brasschaat wie den alten Militärflughafen, den Märchenturm oder den Kirchplatz. Darüber hinaus sind Bilder zu sehen, die der Fotograf am Computer aufwendig bearbeitet hat, indem er Gegenstände und Personen in die Fotos rein montiert hat.

So tragen Windmühlen beispielsweise Libellen als Flügel und ein kleines Mädchen fährt Fahrrad durch die schottischen Highlands anstatt durch seine Heimatstadt Brasschaat. Alain Verster studierte Grafik-Design und Illustration an der Kunstschule in Gent. Einer seiner künstlerischen Schwerpunkte ist die Illustration von Kinderbüchern. Bislang hat er vier Bücher bebildert.

Eines davon – „Die Taube, die sich nicht traute“ – ist auch auf Deutsch erschienen. Seine Illus-trationstechnik beschreibt Alain Verster als nostalgisch. Er bearbeitet alte Fotos mit Kreppband und Bleistift und kombiniert sie mit Acrylflächen und Ölfarbe. In der Volksbank zeigt der Künstler sowohl Illustrationen aus seinen Kinderbüchern als auch Zeichnungen, die er zum Beispiel für Postkarten angefertigt hat.