Weihnachtsmarktwird eröffnet

AHRWEILER. Am Freitag eröffnet der Weihnachtsmarkt in Ahrweiler. Dann können die Besucher vielen Kunsthandwerker über die Schulter schauen oder das musikalische Treiben verfolgen.

Von Andrea Simons, 29.11.2018

Das Engelchen der Werbegemeinschaft Ahrweiler eröffnet am Freitag, 30. November, um 17 Uhr offiziell den Ahrweiler Weihnachtsmarkt begleitet von Trompetenklängen der Rhein-Ahr-Spatzen. Die Buden rund um den üppig geschmückten Weihnachtsbaum geben aber bereits ab 11 Uhr das Warenangebot auf dem Ahrweiler Marktplatz, vor und hinter dem Blankartshof, Auf der Rausch an Schützenmuseum und historischer Wassermühle und in Ahr- und Niederhutstraße preis. Zu entdecken gibt es makellose Patchwork-Arbeiten, Kunstvolles aus alten Fachwerkbalken, handgefertigte Krippen, Glaskunst, Schnitzereien, Laubsägearbeiten und mehr. Die Landfrauen bieten traditionell Handarbeiten und hausgemachte Konfitüren an.

Kunsthandwerker lassen sich über die Schulter schauen, wenn etwa aus einem Stück Holz ein kleines Tier oder aus einem Klumpen Glas eine Kugel entsteht oder ein Lebkuchenherz beschriftet wird. Hinter dem Blankartshof findet sich eine Delikatessenecke mit Rügener Wurstspezialitäten, Salatsoßen, Fudges und Toffees oder Lakritzsorten. Auch die Alpakas vom Rottlandhof in Kempenich-Engeln sind dabei. Zur Stärkung gibt es viele regionale Spezialitäten und roten Glühwein ausnahmslos aus Ahrwein hergestellt.

Zahlreiche Musiker treten auf

Musikalisch wird das weihnachtliche Treiben begleitet von zahlreichen Blaskapellen, Chören und Solo-Künstlern. Der Mitternachtsweihnachtsmarkt wird am Samstag, 15. Dezember, abgehalten. Zum ersten Mal wird der Weihnachtsmarkt Ahrweiler zum Nikolaustag, 6. Dezember, an einem Donnerstag von 11 bis 21 Uhr öffnen. Ab dem frühen Nachmittag spielen die Rhein-Ahr-Spatzen weihnachtliche Blasmusik, und um 16 Uhr kommt der Nikolaus und lauscht Gedichten und Liedern der Kinder, die er dafür mit einem süßen Weckmann belohnt. In vielen Weckmännern steckt ein Briefchen für ein Geschenk, das bei den Einzelhändlern und Gastronomen der Werbegemeinschaft Ahrweiler zu erhalten ist.

Die Werbegemeinschaft empfiehlt auch Gutscheine für den Gabentisch, die bei den 100 Mitgliedsbetrieben einzulösen sind und der regionalen Wertschöpfung dienen. Zu erstehen sind Gutscheine bei Optik Eberle, Niederhutstraße 70.

Bereits zum verkaufsoffenen Sonntag „Rund um den Weckmann“ Ende Oktober hat die Vergabe der Märkchen für die Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Ahrweiler begonnen. Diese erhalten die Kunden für ihren Einkauf in den Mitgliedsgebetrieben und sind auf die Teilnahmekarten zu kleben, die wiederum vollständig beklebt als Los in einer der Losboxen bei „Et Kamellestüffche“, Niederhutstraße 20, bei Raumausstatter Seul, Ecke Marktplatz/Niederhutstraße, bei Radio-Fernsehen Fuhs an der Ahrhutstraße 10 und bei der Metzgerei Ropertz an der Oberhutstraße 26 eingeworfen werden können. Die Burgundia zieht an jedem Adventssonntag um 17 Uhr auf dem Marktplatz die Gewinner von Wertgutscheinen und Eintrittskarten für Institutionen und Veranstaltungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. ⋌

Der Weihnachtsmarkt ist an allen Adventswochenenden freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags 11 bis 20 Uhr geöffnet sowie am Nikolaustag, Donnerstag, 6. Dezember, von 11 bis 21 Uhr.