Politischer Aschermittwoch im Kreis Ahrweiler

KREIS AHRWEILER. Wenn es um die Stimmungslage der SPDgeht, dann spiegelt der Kreisverband an Rhein und Ahr die Zerrissenheit der Partei wider: An der Seniorenbasis der Sozialdemokraten rumort es gewaltig.

Bei der Arbeitsgemeinschaft „60plus“ begegnet man SPD-Mitgliedern, die in der Regel seit Jahrzehnten das sozialdemokratische Parteibuch besitzen und die bisherigen 17 Parteivorsitzenden der Nachkriegszeit von Kurt Schumacher über Willy Brandt, Jochen Vogel oder Martin Schulz miterlebt haben.

Zahlreiche Mitglieder sehen die SPD im „freien Fall“. Verlorene Bodenhaftung der Parteioberen wird beklagt, die Geschehnisse der vergangenen Monate würden „jeglicher Beschreibung spotten“. Kreisvorsitzender Marcel Hürter, im Hauptberuf Präsident des Landesamtes für Daten und Statistik, war eigens ins Restaurant des Bad Neuenahrer Bahnhofs gekommen, um bei den SPD-Senioren auf die aktuelle Lage einzugehen, wohl aber auch, um die Stimmungslage auszuloten. Und die ist nicht gut.

Hürter macht aus seinem Herzen keine Mördergrube: Der SPD-Kreisvorsitzende spricht sich klar gegen die Weiterführung einer großen Koalition aus. Er erinnert an das Ergebnis der Bundestagswahl, in der sowohl CDU als auch Juniorpartner SPD Federn lassen mussten. „Wir sind abgewählt worden“, so der Ex-Landtagsabgeordnete. Der Wähler habe die SPD-Erfolge in Sachen Rente oder Mindestlohn nicht wertgeschätzt. Losgelöst davon, habe die SPD längst das Vertrauen zur Union verloren. Partnerschaft? Nein danke.

Schwierige Personaldebatte

Allerdings seien nach dem Scheitern eines Jamaika-Bündnisses in den jüngsten Koalitionsverhandlungen neue Pflöcke der Sozialdemokraten eingeschlagen worden. Nur befürchtet Hürter, dass bei aller vagen Kompromissbereitschaft nur wenig Konkretes in der praktischen Regierungsarbeit dabei rauskomme: „Wirklich Verbindliches wurde ja nicht beschlossen.“ Seine Sorge: Es könnte ein unbekümmertes „weiter so“ wie in den vergangenen vier Jahren geben. Hürter will das nicht.

Auch die Personaldebatten der letzten Wochen machen dem SPD-Kreischef zu schaffen: „Ich war enttäuscht, wie das gelaufen ist.“ Dass Andrea Nahles aus Weiler nun Fraktions- und Parteivorsitzende in Personalunion sein soll, stößt Hürter ebenfalls nicht in den Zustand der Euphorie. Bei aller Wertschätzung der „Bätschi-“ und „Widewidewitt“-Dame aus der Eifel gegenüber, glaubt er denn doch, dass diese Ämterhäufung der angeschlagenen Partei in dieser Situation nicht wirklich hilft. Es werde sehr schwer, „in dieser Zeit das Ruder zu übernehmen“. Nahles hat ihren Wahlkreis in Ahrweiler.

„Ich habe für jeden Verständnis, der das alles anders sieht“, rief Hürter den SPD-Senioren zu. Für viele im Bad Neuenahrer Bahnhof musste er dieses Verständnis jedoch erst gar nicht aufbringen. „Nach der Bundestagswahl hätte der gesamte Parteivorstand zurücktreten müssen“, befand ein Parteimitglied. Große Koalitionen hätten der SPD immer nur geschadet. „Wenn wir dieser Koalition zustimmen, ruinieren wir die Partei endgültig“, hieß es.

Zu wenig über Inhalte gesprochen

Dann doch lieber eine Minderheitsregierung. Auf keinen Fall aber Neuwahlen: „Die würden ein Ergebnis erbringen, da schauen wir uns aber alle um“, so der Grafschafter SPD-Vorsitzende Udo Klein, der den Koalitionsvertrag erst einmal „in Ruhe lesen“ wolle, bevor er Urteile fälle. Anders als Hürter kann er sich eine Neuauflage der Groko vorstellen.

Auch Jörn Kampmann, SPD-Vorsitzender in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wollte nicht den Stab über eine große Koalition brechen. „Ich habe mich noch nicht entschieden“, meinte er. Ihn interessiere vielmehr: „Über welche SPD sprechen wir eigentlich, wenn wir in die nächste Bundestagswahl gehen?“ Soll heißen: Zuviel und zu oft würden Personaldebatten angeheizt, zu wenig und zu selten werde über inhaltliche Ausrichtungen gesprochen.

Dass man überhaupt in die missliche Lage gekommen sei, mit der Union über eine Koalition zu verhandeln, „verdanke“ man alleine den Liberalen, befanden einige Diskutanten. Bis heute fehle jede Begründung, weshalb die FDP ihre Jamaika-Verhandlungen abgebrochen habe.

SPD nur knapp vor AfD

Allerdings hatte deren Bundesvorsitzender Christian Lindner seinerzeit unmissverständlich erklärt: „Wenn wir eines gewiss nicht mehr sind, dann ist es ein Steigbügelhalter für andere.“ Wörtlich hatte die FDP damals mitgeteilt: „Nach Wochen liegt aber heute unverändert ein Papier mit zahllosen Widersprüchen, offenen Fragen und Zielkonflikten vor. Und dort, wo es Übereinkünfte gibt, sind diese Übereinkünfte erkauft mit viel Geld der Bürger oder mit Formelkompromissen.“

Unter anderem hatte die FDP ihren Wählern versprochen, nur dann in eine Koalition einzutreten, wenn der Solidaritätszuschlag abgeschafft werde. Die FDP hatte, nachdem sie 2009 eine Koalition mit der Union eingegangen war, einen beispiellosen Absturz erlitten und war 2013 aus dem Bundestag geflogen.

In Umfragen liegt die SPD nur noch knapp vor der AfD. Eine kleine Probeabstimmung, wie die SPD-Senioren denn zur Groko stehen und zu einer neuen Parteivorsitzenden Nahles, wollte AG 60plus-Vorsitzender Günter Martin dann lieber doch nicht machen: „Alle Mitglieder sind nur ihrem Gewissen verpflichtet.“