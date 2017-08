Bad Neuenahr. Im Bad Neuenahrer Rathaus wurde die Entwurfsplanung für ein neues Hallen- und Freibad vorgestellt, das auf dem Areal des "Twin" gebaut werden soll. Die Stadt hofft auf Zuschüsse des Landes und will zur Finanzierung fünf Grundstücke verkaufen.

Von Victor Francke, 15.08.2017

In einer Gemeinschaftssitzung haben Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Planungs- und Sportausschuss die Entwurfsplanung zum Neubau eines Sport- und Freizeitbades auf dem Gelände des derzeitigen „Twin“ freigegeben. Bereits in Kürze sollen Bau- und Förderanträge gestellt werden. Zunächst soll es jedoch am Donnerstag eine Bürgerinformation im Rathaus (19 Uhr) geben.

Das Bad sieht ein 25-Meter-Schwimmer-, ein Nichtschwimmer- sowie ein Lehrschwimmbecken ebenso vor wie einen Kleinkinderbereich. Geplant ist zudem eine Sprunganlage mit einem Ein-Meter- und einem Drei-Meter-Brett. Auch soll es eine 30-Meter-Innenrutsche geben. Reine Baukosten: 10,5 Millionen Euro.

Hinzu kommen weitere Aufwendungen, wie beispielsweise Schallschutzmaßnahmen oder auch für die Anbindung ans Freibad. Insgesamt gehen die Planer von 11,2 Millionen Euro aus. Rechnet man Abrisskosten für das bestehende Twin hinzu, so wird die Stadt insgesamt – nach derzeitigem Stand – rund 12,7 Millionen Euro aufbringen müssen.

Zur Refinanzierung sollen Grundstücke verkauft werden. Die damit verbundenen Erlöse taxiert die Stadt auf 7,7 Millionen Euro. An Fördermitteln erhofft man sich im Bad Neuenahrer Rathaus 4,1 Million Euro. Macht zusammen 11,8 Millionen Euro. Es bliebe demnach derzeit also eine Finanzierungslücke, wie es ohnehin noch Unwägbarkeiten gibt. So könnten sich die Einnahmen aus den geplanten Grundstücksverkäufen höher als taxiert oder auch niedriger als derzeit gerechnet darstellen. Offen ist zudem, ob und in welcher Höhe es Zuschüsse des Landes geben wird und ob sich möglicherweise Nachbarkommunen, deren Bewohner das Bad nutzen könnten, an den Kosten beteiligen werden.