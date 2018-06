BAD NEUENAHR. Die sechste „Party! Rot! Weiß“ mit rund 800 Gästen war zumindest vorerst auch die letzte. Die Konzerthalle steht vor dem Abriss, auf alle Fälle sind nach der Klangwelle im Oktober dort keine Veranstaltungen mehr geplant.

Von Thomas Weber, 04.06.2018

Party pur im Kurpark: Zum sechsten Mal fand am Samstag die „Party!Rot!Weiß“ in der Kurstadt statt, erneut lockte sie ein großes Feiervolk an. Aus Köln, Bonn und Koblenz kamen die Fans der bekannten Bonner Afterjobparty an die Ahr geströmt, um die altehrwürdige Trinkhalle des Kurparks zum Club mit besonderer Atmosphäre werden zu lassen.

So viele wie in den vergangenen Jahren waren es allerdings nicht. Auf rund 800 Gäste schätzte Mitorganisatorin Anikó Schweigert die Besucherzahl. Die Party an einem verlängerten Wochenende, an dem dem Klientel auch noch Alternativen wie „Rock am Ring“ geboten werden, sorgte für einen Rückgang der Gästezahlen. „Alternative Termine, die uns angeboten wurden, waren noch schlechter“, so Schweigert, die sich aber mit denen freute, die gekommen waren.

Sie erlebten die Konzerthalle letztmals als Discotempel, denn die sechste „Party!Rot!Weiß“ war die letzte. Zumindest vorerst. Die Konzerthalle steht vor dem Abriss, auf alle Fälle sind nach der Klangwelle im Oktober dort keine Veranstaltungen mehr geplant. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht und was die Zukunft bringt. Derzeit bleibt nur, auf sechs schöne Jahre zurückzublicken“, so Schweigert.

Das Partyvolk konnte sich unterdessen noch einmal austoben, zunächst noch unter freiem Himmel im Kurpark, später in der Halle. Dort zuckten die Disco-Blitze, da machte Theaternebel die vielen Lichteffekte erst so richtig interessant. Eine große Videowand bot weitere visuelle Erlebnisse. Für eine volle Tanzfläche sorgte der Kölner Discjockey Jan Wagner. Er spielte die aktuellen Dance-Charts. Für den Kick sorgten zwei Kölner Live-Musiker, nämlich Saxofonistin Esther Klever und Percussionist Valerio Lombardo. Beide verzauberten das Publikum.

„Danke, Rot-Weiß-Party, es war der Hammer“, freute sich Besa Wysokinski aus Bergisch-Gladbach in den sozialen Netzwerken und drückte die Meinung der meisten Partygäste aus. Sie alle erlebten eine Ahr-typische Weinparty mit starken Tropfen ausgesuchter Ahr-Winzer und Genossenschaften. Dabei gewannen die hellen Sommerweine eindeutig die Überhand, in kaum einem Glas schimmerte Rotwein. Gegen den Hunger gab es Fritten, Currywurst und Pulled Pork, alles sehr bodenständig. Für die meisten Gäste wurde es so eine richtige lange Partynacht.