Weihnachtsglanz und Winterkälte

BAD NEUENAHR. Dass die „Wiener Klassik“-Konzerte im Kurhaussaal von Bad Neuenahr unter der Leitung von Heribert Beissel ein Selbstläufer sind, ist bekannt. Vor Weihnachten wurde es aber noch einmal so voll, dass noch Stühle unter der Empore hinzugestellt werden mussten.

Von Sebastian Kirschner, 23.12.2017

Verwöhnt wurde das Publikum mit einem bunten Strauß aus Musik unterschiedlicher Epochen und Besetzungen. Zahlreiche Solisten rundeten das Erlebnis ab, dem begeisterter Applaus beschieden war.

Eine barocke Breitseite machte den Anfang: „Jesu bleibet meine Freude“ aus der Kantate BWV 147 von Johann Sebastian Bach. Zu Wolfgang Amadeus Mozarts „Exsultate, jubilate“ KV 165 hatte Sopranistin Cordula Berner ihren ersten Auftritt und überzeugte mit pittoresken Koloraturen und sowohl klaren wie virtuosen Gesangstrillern.

Über getupften Geigen strömten die Sätze im typischen Mozart-Sound dahin. Einen Akzent in Moll setzte das Orchester mit dem „Adagio“ aus der Feder Tomaso Albinonis. Konzertmeisterin Ervis Gega hat einiges zu tun in den dramatischen, den regnerischen und schließlich winterlichen Passagen.

Klarheit ist das Programm von Beissel und so hatten auch die Kontrabässe ihre eigenen Akzente. Als weihnachtliche Beispiele katholischer Kirchenmusik erklangen das „Domine Deus“ aus Antonio Vivaldis Gloria RV 589 in einer Kammerbesetzung aus Geige, Cello, Cembalo und Gesang und „Laudamus te“ aus der Missa c-Moll von Mozart, das von den Zuhörern mit einem extra langen Beifall bedacht wurde.

Markus Czieharz an seiner Trompete verzauberte die Besucher mit einer Mischung aus Virtuosität und klarem Klang, der trompetentypisch aber auch einmal etwas knarzen durfte. Das Begrüßungstänzchen im ersten Satz von Giuseppe Tartinis Konzert D-Dur D. 53 gefiel dermaßen, dass sogar zwischen den Sätzen applaudiert wurde. Die Spielfreude bremste ein kurzer Zwischensatz, bevor das Stück in einer langen Jagdszene auslief. Eine Zugabe des Trompeters war nach den Begeisterungsstürmen aus dem Saal Pflicht.

In einem Weihnachtskonzert darf der „Messias“ von Georg Friedrich Händel natürlich nicht fehlen. Zur dramatischen Ouvertüre gesellte sich die Arie „Rejoice Greatly, O Daughter of Zion“. Eine ganz eigene Klangfarbe in unterschiedlichen dunklen Tönen bot die „Siciliana“ von Maria Theresia Paradis, einer heute größtenteils unbekannten Komponistin der Wiener Klassik.

Ervis Gega ließ als Solistin ihre Geige in Sehnsucht erbeben. Einen kurzen Blick in den Barock zurück bot Oboistin Tsai-Chen Juan mit dem Konzert A-Dur BWV 1055 von Bach. Ganz andere Harmonik boten die beiden Arien aus Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“. Berner verschmolz mit dem Orchester zu einer Einheit, was es zwar schwer machte, sie zu verstehen, dafür aber einen großen, träumerischen Musikblock erstehen ließ.

Nach den weiten Bläsermelodien der „Romanze“ von Antonin Dvorak ging es mit „L’inverno“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ in die bittere Winterkälte. Die heimelige Szene im Mittelstück erlaubte kurz Atem zu holen, bevor es in fetzigen Läufen zum Finale ging. Ohne Zugabe entließ das Publikum die Musiker nicht in die Weihnachtstage.