Geistliche Abendmusik in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Selten passt die Besucherzahl dermaßen zu einem Konzert wie jetzt in der Martin-Luther-Kirche zu Bad Neuenahr: Fast genau 130 Besucher hörten sich die Kompositionen der „Geistlichen Abendmusik“ an, die um den 130. Psalm kreisten.

Von Sebastian Kirschner, 03.09.2017

Der Liturgie stand Pfarrer Friedemann Bach vor. Für die Musik sorgte das „Florilegium musicum“ unter der Leitung von Anselm Noll sowie mit den Sängern Andrea Stenzel (Sopran), Marion Steingötter (Alt), Ulrich Cordes (Tenor) und Thilo Dahlmann (Bass).

Viel zu schönes Wetter für das Konzert strahlte durch die Fenster der Kirche am Kurgarten, als Noll die ersten Töne auf der Orgel erklingen ließ. Hammerschlägen gleich bohrte sich die erste Stimme in die warme Luft. Die sechsstimmige Choralbearbeitung „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“ von Johann Sebastian Bach in phrygischer Tonart verlangte mit seinem Doppelpedal nicht nur dem Musiker einiges ab, sondern auch den eher an Dur und Moll gewöhnten Ohren der Zuhörer. Etwas mehr als sechs Minuten floss die Musik ruhig, aber von innerer Emotion bewegt dahin. Der Anfang und damit die Überschrift über das Konzert waren gelegt.

Damit sich die Besucher ein Bild davon machen konnten, was der Musik textlich zugrunde liegt, trug Pfarrer Bach den kompletten Psalm vor, der sowohl Buße als auch Hoffnung beinhaltet. Ihren ersten Einsatz hatten die Sänger mit Heinrich Schütz' Choralsatz über den Psalm. Zwischen Ruhe und Bewegung wird das Porträt einer zerknirschten Seele gezeichnet, die ihre letzte Hoffnung in Gott setzt.

Die herbe Musik von Schütz hielt die Zuhörer nicht davon ab, sich mit geschlossenen Augen im Fluss der Klänge zu verlieren. Ohne sie öffnen zu müssen, ging es nahtlos mit Johann Friedrich Faschs Triosonate für zwei Oboen in e-Moll weiter – jetzt wieder rein instrumental. Der zweite und vierte Satz brachten etwas Erlösung aus der drückenden Stimmung, die bisher herrschte. Die flotten Melodien passten besser zum fröhlichen Wetter vor den Kirchenmauern.

Ein Brief von Martin Luther brachte die Zuhörer jedoch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück: Während des Augsburger Reichstages 1530 tröstete er darin einen Freund aus dem südlichen Kursachsen, der sich sowohl von den Altgläubigen als von den reformatorischen Bewegungen bedrängt sah. Luther berichtete auch von eigenen Anfechtungen, schloss aber mit der Hoffnung auf die bedingungslose Erlösung.

Musikalisch folgte der Höhepunkt des Konzerts, Bachs Kantate über den Mottopsalm des Abends. Von der Tonart her schlug das Stück einen Bogen zum Beginn. Bach macht in manchmal unvorhersehbaren Wendungen dem Zuhörer im ersten Satz klar, dass auch die Hoffnung auf Erlösung nicht alle Beschwerden hinwegnimmt.

Tenor Cordes sang in seiner Arie vom Trost, der die Dunkelheit des Beginns durchbricht. Erleichterte Gesichter waren überall zu entdecken. Im Terzett jedoch kamen die Ketten der Trübsal wieder voll zur Geltung. Nach dem Schlusston ließen sich die Besucher noch etwas Zeit, um die Barockmusik nachklingen zu lassen, bevor sie in herzlichen Applaus ausbrachen.