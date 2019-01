Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Die Kirchen beteiligen sich an der Landesgartenschau (Laga) 2022 in Bad Neuenahr. Ein "Start-Workshop" hat dazu viele Ideen zutage gebracht mit einem Spektrum vom Bibelgarten bis zu sakraler Musik.

Von Thomas Weber, 29.01.2019

Dass „Kirche“ ihren Platz bei der Landesgartenschau (Laga) 2022 haben wird, hat Bürgermeister Guido Orthen den Seelsorgern in der Kreisstadt schon zugesagt. Aber wie kann das aussehen? Ideen sind gefragt. Die gab und gibt es zu genüge, wie ein Start-Workshop der örtlichen Kirchen im evangelischen Gemeindehaus nun zeigte. Rund 60 interessierte Bürger waren mit ihren Vorschlägen und Überlegungen gekommen.

Mittendrin war auch Martin Schulz-Brehme aus der Geschäftsführung der Gartenschau, der einen umfassenden Überblick über den Stand der Dinge und der Planungen gab. Unter der Moderation von Nicole Stockschläder galt es dann für die Teilnehmer, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen, aufzuschreiben und vorzustellen. „Da kam eine unglaubliche Fülle zusammen“, freute sich Gemeindereferentin Beate Timpe aus der Pfarreiengemeinschaft der kreisstädtischen Katholiken im Anschluss an den Workshop. Zuvor hatten sie und das Team der Steuerungsgruppe der örtlichen Kirchen die Vorschläge nach insgesamt neun Themenschwerpunkten sortiert. Das wohl beherrschende Thema für Kirche während der Laga dürfte demnach die Kirchenmusik sein. Die muss nicht nur in den Gotteshäusern zu hören sein, zumal es auf dem Ausstellungsgelände auch Bühnen gibt. „Impuls- und Sinneswege“ lautet ein weiterer Schwerpunkt bei der Auflistung der Möglichkeiten.

Auch „Inklusion“ sowie „Schöpfung“ sind Themenschwerpunkte, die mit Leben, Angeboten, Ausstellungen und Veranstaltungen gefüllt werden könnten. Überhaupt will Kirche jeden Tag der Laga mit einem kirchlichen Thema füllen, so dass auch einer der Schwerpunkte „199 Tage bei der Laga“ heißen wird. Das, was dann aus den einzelnen Bereichen präsentiert wird, dürfte unter dem genannten Schwerpunkt zusammengefasst werden. Auch ist ein „Bibelgarten“ unter all den Laga-Gartenwelten Thema. Und für die, die etwas Ruhe und Stille suchen, dürfte der Schwerpunkt „Kirchenführungen – spirituelle Orte entdecken“, ansprechende Inhalte mit sich bringen.

Die Steuerungsgruppe will die vielen gewonnenen Erkenntnisse und Ideen in den nächsten Wochen auswerten, um diese dann dem Laga-Team präsentieren zu können. In der Folge wird es dann darum gehen, was umgesetzt werden kann, ehe die, die es schließlich 2022 umsetzen wollen, sich an die inhaltliche Projektarbeit machen können. Dass Kirche ihren Platz auf der Gartenschau zu Recht haben wird, hat sich für die Organisatoren auf jeden Fall schon jetzt gezeigt, denn mit einer so großen und intensiven Beteiligung am Start-Workshop hatten sie nicht unbedingt gerechnet.