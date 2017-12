Christmette an Heiligabend

In die Tiefgarage der Kreisverwaltung führten die Lichter.

Ahrweiler. Die Kirchen in Bad Neuenahr-Ahrweiler warteten an Heiligabend mit einem anderen Gottesdienst „ganz unten“ auf: Es gab eine Andacht in der Tiefgarage.

Von Thomas Weber, 27.12.2017

Der Kirche verbunden, aber keine Lust auf die klassische Christmette oder den Weihnachtsgottesdienst? Die evangelische und die katholische Kirche in der Kreisstadt versuchen auf unkonventionellem Wege, den Gottesdienst zum besonderen Erlebnis werden zu lassen.

Nachdem es vor einem Jahr bereits einen „anderen“ Weihnachtsgottesdienst in zugiger Luft unter einer Brücke der Umgehungsstraße bei Heppingen gegeben hatte, wählte man dieses Jahr einen Ort tief unten. Ohne Tageslicht, ohne frischen Wind. In der unteren Ebene der Tiefgarage der Kreisverwaltung fand am Heiligabend „Weihnachten anders“ statt.

Die rund 300 Besucher, die gekommen waren, wurden nur durch den Schein zahlreicher Kerzen dorthin geführt, wo ansonsten Autos ihren Parkraum suchen. Die waren jetzt verschwunden, ein paar Lampen hellten die Szenerie ein wenig auf, dezent eingestellte Lautsprecher sorgten dafür, dass Worte und Musik gehört werden konnten. Der Ort gab das Motto vor: der heruntergekommene Gottesdienst.

Alles eine Definitionssache: eine Feier gedanklich für die, die als „heruntergekommen“ eingestuft werden, weil sie – aus welchen Gründen auch immer – abseits der Gesellschaft stehen. In einer Krippe wurde das Jesuskind vor gut 2000 Jahren gebettet, nun lag es in der kargen Kreishausgarage zwischen markierten Parkfeldern auf einer Decke, wie sie von Rettungskräften gebraucht wird, um Unfallopfer, aber auch Obdachlose zu wärmen. Daneben ein kleiner Christbaum und ein nicht minder großes Licht. Die Menschen bildeten ungefragt einen viereckigen Raum um das Christkind, hielten Abstand. Niemand wusste, was passieren sollte.

Mit den "Heruntergekommenen" solidarisieren

Ein wenig gespenstisch war es dann schon, als Musiker Georg Bullok mit dem Flügelhorn und weihnachtlicher Musik von oben herab zu der Menschenmenge kam, seine Töne nach und nach immer lauter und besser verständlich wurden. „Oh Heiland, reiß die Himmel auf“, forderte die Menge singend, begleitet von Bullok und nun auch von Stephan Glöckner, der in der Folge mit nachdenklichen Liedern aufwartete. Ursula Läufer wurde konkreter, verglich die Tiefgarage als Ort weihnachtlicher Ruhe mit dem Stall in Bethlehem, an dem einst Maria und Josef Schutz suchten.

Damals wie heute komme Gott in Gestalt seines Sohnes herunter in die Anonymität, um sich hier mit den „Heruntergekommenen“ zu solidarisieren. „Wenn er in einem Stall zur Welt kommt, dann kommt er überall hin. Wenn er zuerst zu den Hirten kommt, dann kommt er zu jedem Menschen“, machte Pastor Jörg Meyrer beim Blick auf Ort und Menschen bei der Geburt Jesus deutlich. Menschen, die das persönliche „Herunterkommen“ erlebt haben, hätte das Vorbereitungsteam des Gottesdienstes gerne zu Wort kommen lassen.

Niemand war bereit. Immerhin schriftlich äußerte sich ein Mann, der über seine Zeit als Alkoholiker berichtete, in der er Beruf und beinahe auch die Familie verloren hatte und in der er Menschen fand, die den Heruntergekommen wieder aufsteigen ließen. Auch in der Kreisstadt gibt es Fälle. Rund 1000 Menschen versorgen sich regelmäßig bei der Ahrweiler Tafel, berichtete eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Mehr als 450 von ihnen sind Kinder. Sie alle erhalten Hilfe in oftmals ausweglosen Situationen.

Und da freut es die Tafel-Mitarbeiter besonders, wenn wieder einmal einer ihrer Kunden einen Job bekommt, auf eigene Füße zurückkehrt und somit den Weg „von unten nach oben“ schafft. Grund genug für die Besucher des Gottesdienstes, am Ende in „O du fröhliche“ einzustimmen.