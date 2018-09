BACHEM. Zum Auftakt des Bachemer Weinfestes am Freitagabend ist Kim Dahlmeier als neue Weinkönigin proklamiert worden. Ihr zur Seite stehen die Prinzessinnen Leonie Weingärtner und Svenja Harzem.

Die Weinfesteröffnung am Freitagabend war ein Abschied und ein Neuanfang. Abschied deshalb, weil es für Weinkönigin Annalena Doll und ihre Prinzessinnen Marie-Claire Elster und Lena Knieps der letzte Auftritt in Amt und Würden war. Dank und Lob von Stadt und Arbeitskreis Bachem um Charly Schmitz für ein engagiertes Regentinnenjahr sorgten unter der Moderation von Melanie Giffels und Petra Münch zumindest für etwas Trost.

Der Neuanfang stieg dann punkt 20 Uhr mit der feierlichen Proklamation des neuen Weindreigestirns. Dabei übergab Annalena Doll ihre Krone an Nachfolgerin Kim Dahlmeier. Neue Weinprinzessinnen sind Leonie Weingärtner und Svenja Harzem. Ein Blick in die Vita der jungen Damen, die ein Jahr lang das Weindorf Bachem repräsentieren und am Sonntagabend ab 20 Uhr im Mittelpunkt des Weinlesezuges der 10.000 Lichter stehen werden.

Bachemer Frühburgunder steht hoch im Kurs

Kim Dahlmeier ist seit einem Monat 21 Jahre alt und Tochter von Daniela Schwickerath und Christoph Dahlmeier. Carolina und Connor sind ihre Geschwister. Kim hat ihr Abitur am Peter-Joerres-Gymnasium gemacht und studiert in Koblenz Lehramt. Seit vielen Jahren tanzt sie bei den Bachemer Merlen und trainiert gemeinsam mit Freundin Theresa Ulrich die großen Funken der KG Rot-Weiß Bachem. Eine Freundin, die übrigens auch Tipps geben kann. Denn Theresa war Burgundia von Ahrweiler und Ahrweinkönigin. Kims Lieblingswein ist der Bachemer Frühburgunder, aber auch zu einem fruchtigen Riesling im Sommer sagt die neue Regentin nicht nein.

Prinzessin Leonie ist ebenfalls 21 Jahre alt und Tochter von Pamela und Rolf Weingärtner. Mit den Brüdern Tom und Maik ist die Familie komplett. Leonie besuchte das Peter-Joerres-Gymnasium und macht aktuell eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Kreissparkasse Ahrweiler. In ihrer Freizeit liest sie gerne und geht gerne Wandern. Auch sie mag natürlich den Frühburgunder aus Bachem, doch ein kühler Blanc de Noir von der Ahr ist an warmen Tagen nicht zu schlagen.

Prinzessin Svenja feiert in einem Monat ihren 24. Geburtstag, ist Tochter von Sabine und Gerd Harzem, ihre Schwester heißt Kim-Sophie. Nach dem Besuch des Gymnasiums Calvarienberg hat sich Svenja wie Kim für ein Lehramtsstudium entschlossen. Aktuell strebt sie ihren Masterabschluss an der Universität in Bonn an. Auch sie liebt die Bachemer Spezialität Frühburgunder, aber auch in dessen Ausbauform Blanc de Noir. Ein Blanc de Noir von der Machart her ist ein Rotwein, der wie Weißwein gekeltert wird und dadurch seine lachshelle Farbe bekommt.