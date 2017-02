Untersuchungen in Ahrweiler

AHRWEILER. Sondierung durch Kampfmittelräumer brachten keine weiteren Hinterlassenschaften aus dem Krieg zutage.

Eine Kampfmittelräumfirma hat am Freitag das Grundstück des Bombenfundes an der Ahrweiler Schützbahn mit Metalldetektoren nach weiteren Kriegshinterlassenschaften abgesucht. „Es wurden keine weiteren Blindgänger gefunden“, fasste die Stadt am Freitagabend das Ergebnis der Untersuchungen zusammen. Die gefundene Fünf-Zentner-Bombe wird bis zur Entschärfung am 5. März von einem Sicherheitsdienst bewacht.