Großeinsatz in Bad Neuenahr

Spektakulär sah der Einsatz in der Bad Neuenahrer Innenstadt aus. Zum Glück fanden die Kräfte keine hilfslose Person in der Wohnung vor. POLIZEI

BAD NEUENAHR. Nach einem Notruf rückte ein Großaufgebot von DRK, Feuerwehr und Polizei am Samstag in Bad Neuenahr aus. Ein Mann vermutete seinen Bekannten hilflos in einer Wohnung, was sich jedoch als Irrtum herausstellte.

Ein Großeinsatz vieler Rettungs- und Einsatzkräfte von DRK, Feuerwehr und Polizei in der Bad Neuenahrer Hauptstraße erregte am Samstag, gegen 17 Uhr, die Aufmerksamkeit vieler Bürger. Der Anforderung des Aufgebotes war ein Notruf vorausgegangen, wonach jemand angab, dass sein Bekannter hilflos in der Wohnung liegen würde und womöglich dringend ärztliche Hilfe benötige.

Es erfolgte eine sofortige Alarmierung des DRK und der Feuerwehr für das Haus in unmittelbarer Nähe von Quellenhof und Vitahris. Da aufs Klingeln niemand reagierte, um die Tür zu öffnen, lediglich das laute Bellen des Hundes aus der Wohnung zu hören war, gingen die Polizeibeamten von einer Notsituation aus. Als die Einsatzkräfte bemerkten, dass im zweiten Obergeschoss ein Fenster offen stand, richtete die Feuerwehr die Drehleiter aus und gelangte so in die Wohnung.

Es stellte sich dann jedoch schnell heraus, dass sich niemand in der Wohnung befand und der Anrufer sich geirrt hatte. Der Einsatz, so die Polizei der Kreisstadt, konnte somit ohne weitere Maßnahmen beendet werden.