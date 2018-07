40-jähriges Bestehen

BAD NEUENAHR. Der Katzenschutzverein Bad Neuenahr-Ahrweiler hat in den vergangenen 40 Jahren rund 16.000 Tiere betreut. „Wir sind 365 Tage im Jahr 24 Stunden ansprechbar und für die Tiere da“, sagt die Vorsitzende Anita Andres.

Von Christoph Lüttgen, 05.07.2018

„Die Gewährung von Schutz und Hilfe für herrenlose und notleidende Katzen“ – in seiner Satzung hat der am 30. März 1978 gegründete Katzenschutzverein Bad Neuenahr-Ahrweiler seine zentrale Aufgabe in einem Satz zusammengefasst. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Mit einem Fest „rund um die Katz“ hat der rührige Verein in Bad Neuenahr seinen 40. Geburtstag gefeiert.

„Mit 40 Jahren zählen wir zu den ältesten Katzenschutzvereinen in Rheinland-Pfalz“, sagt Anita Andres nicht ohne stolz. Sie selbst hat ihr Leben den als eigenwillig geltenden Stubentigern verschrieben und steht seit 2011 dem Verein vor. Wie auch die Ehrenvorsitzende Doris Efferz stellt sie die eigenen vier Wände zur Hauptpflegestelle des Vereins zur Verfügung. „Ich habe die Bude voll“, erklärt Andres. Derzeit kümmert sie sich allein um fünf Katzenbabys. Die Zahl privater Pflegestellen, in denen notleidende Samtpfoten eine vorübergehende Bleibe finden, variiert zwischen fünf und zehn. „Wir sind 365 Tage im Jahr 24 Stunden ansprechbar und für die Tiere da“, betont die Vorsitzende.

Im Kampf für die Kastrationspflicht

Die Pflege herrenloser, misshandelter, verwahrloster und ausgesetzter verwaister Katzen bildet eine der Hauptaufgaben des Vereins. So hat sich der Verein in den vergangenen vier Jahrzehnten um rund 16.000 Samtpfoten gekümmert, sie teilweise aufgepäppelt und die allermeisten an neue Besitzer vermittelt. Darüber hinaus hat sich der Verein die Kontrolle verwilderter Katzen und deren medizinische Betreuung auf die Fahne geschrieben. So kümmert er sich an kreisweit zehn Futterstellen um rund 200 „Wildlinge“.

Neben der Versorgung liegt das Hauptaugenmerk auf der Kastration. So bietet der Verein seit einigen Jahren eine Beihilfeaktion zur Kastration an, indem Katzenbesitzern, die die Kosten für den Eingriff nicht tragen können, ein Zuschuss gewährt wird. „Vor allem aber kämpfen wir seit zehn Jahren für die Kastrationspflicht“, fügt Andres hinzu.

Um seine Aufgaben erfüllen zu können, benötigt der Katzenschutzverein jährlich zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Nahezu die Hälfte verschlingen die Tierarztkosten. „So haben wir im vergangenen Jahr kreisweit etwa 300 Tiere den Tierärzten vorgestellt“, erklärt Anita Andres. Erfreulich: Gerade im Jubiläumsjahr hat sich das Spendenaufkommen noch einmal erhöht. „Das Budget für das laufende Jahr ist gesichert“, freut sich die Vorsitzende.

Auch das Geburtstagsfest am Wochenende hat dazu beigetragen, die finanzielle Situation aufzubessern. Die Bandbreite des Flohmarkts reichte von Spielen und Büchern bis hin zu Porzellangeschirr und Bildern. Und Marion Schöberl, Petra Schulze-Gingele und Doris Lieser hatten fleißig Marmeladen gekocht und Obstessig angesetzt. Darüber hinaus haben Mitglieder und Tierfreunde wieder fleißig gebacken, so dass Besucher aus rund 25 Kuchen auswählen konnten. Höhepunkt bildete die Tombola mit rund 250 Preisen, die von Weinpräsenten über Kaffeemaschinen bis hin zu Gutscheinen für den Besuch eines Fitnessstudios reichten.

Mann ging mit Axt auf Tierschützer los

Und mit Eva Buhck, Christa Ulrich und Ursula Schade hat der Vorstand am Festsonntag drei Gründungsmitglieder geehrt. Die drei Tierschützerinnen haben in den vergangenen vier Jahrzehnten eine Menge erlebt. „Als wir eine eigentlich schon vermittelte Katze aus einer völlig verwahrlosten Wohnung holten wollten, ging der Hausherr mit der Axt auf uns los. Ein anderes Mal hat man mit einem Schraubenschlüssel nach uns geworfen“, erinnert sich Eva Buhck.

Die 84-Jährige hat selbst keine Katzen mehr, unterstützt den Verein aber nach wie vor nach Kräften. So sammelt sie regelmäßig zentnerweise Nüsse, die zugunsten des Vereins veräußert werden. „So lange ich das noch kann, werde ich mich für den Verein und die Tiere einsetzen“, betont die rüstige Rentnerin.