Wer sich Freikarten für die Weinprobe an der Ahr im Kurhaussaal Bad Neuenahr sichern möchte, sollte beim Gewinnspiel des General-Anzeigers mitmachen:

Der GA verlost 3x2 Karten für die "Ahrwein-Messe".

Dafür möchten wir von Ihnen wissen, wie viele Anbieter im vergangenen Jahr ihre Weine auf der "Ahrwein-Messe" angeboten haben?

Schicken Sie uns Ihre Antwort bis zum 20. November an online@ga-bonn.de. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt und erhalten ihre Eintrittskarten dann per Post.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.