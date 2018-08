Kommentar zum Wohnungsbau in Bad Neuenahr

Eigentumswohnungen am Lennépark: Exklusives Bauen statt sozialer Wohnungsbau ist in Bad Neuenahr angesagt.

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Dem teuren Wohnen in Bad Neuenahr und mangelndem sozialen Wohnungsbau muss begegnet werden. Doch die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft ist kaum das Allheilmittel.

Das Anliegen von SPD und FWG ist nachvollziehbar: Dem teuren Wohnen in Bad Neuenahr muss begegnet werden. So schön es ja auch ist, dass wohlhabende Kölner, Bonner oder Düsseldorfer gerne ihren Lebensabend an der Ahr verbringen möchten: Immer mehr Einheimische werden an den Rand gedrängt, weil es für sie keinen bezahlbaren Wohnraum mehr in der Kreisstadt gibt. Luxus und Exklusivität statt Normalität prägen den Wohnungsbau. Kein Wunder, dass die Forderung im Raume steht, bitteschön auch für sozialen Wohnungsbau zu sorgen.

Die Stadt kann das im Übrigen bundesweit auffällige Problem alleine nicht lösen. Die Gesellschaft hat sich längst in Arme und sehr Reiche aufgespalten, in der selbst der vom Staat mit hohen Steuern und Sozialabgaben gebeutelte Mittelstand bei der Finanzierung einer Bleibe ins Straucheln gerät. Immer mehr geraten sozial Schwächere ins Abseits.

Mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft ist da kaum geholfen: Es wäre der einsame Kampf gegen eine schier unaufhaltsame gesellschaftliche Entwicklung. Zum einen müsste die Stadt einen dicken zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen, um wenigstens ein paar Mehrfamilienhäuser in Eigenregie zu bauen, zum anderen müsste sie sich hierfür von Grundstücken trennen, die sie zur Finanzierung von Twin und anderen vom Bürger erwarteten Erfordernissen benötigt. Die Landesgartenschau wird zudem zum finanziellen Mammutprojekt, das Geld und personelle Ressourcen bindet.

Die Stadt kann nicht das gerade richten, was Bund und Land verbogen haben. Nicht zuletzt regelt ohne staatliches Zutun die freie Marktwirtschaft das Geschehen auch auf dem Wohnungsmarkt. Und da zählt bekanntlich nur: Lage, Lage, Lage. Und: Rendite, Rendite, Rendite.