Vier Einbrecher festgenommen

Bad Neuenahr. Aufmerksame Nachbarn und eine Kamera haben am vergangenen Samstag mit dazu beigetragen, dass vier Einbrecher in Bad Neuenahr gestellt und festgenommen werden konnten. Die Kamera am Einfamilienhaus löste einen Alarm aus und benachrichtigte die Bewohner.

Damit hatten vier mutmaßliche Einbrecher am Samstag, 24. November, so die Kriminalinspektion Mayen am Mittwoch, nicht gerechnet: Eine Überwachungskamera an einem Einfamilienhaus an der Bad Neuenahrer Edith-Stein-Straße zeichnete gleich vier Mal eine unbekannte Person auf, die an der Haustür klingelte. Jedes Mal erhielt der abwesende Bewohner ein Video auf sein Mobiltelefon, der natürlich sofort die Polizei alarmierte, als er auf dem Film sah, dass sich dann vier Personen Zutritt zum rückwärtigen Bereich des Anwesens verschafften.

Auch informierte Nachbarn machten lautstark auf sich aufmerksam und sprachen die Täter an. Diese ergriffen die Flucht über ein Nachbargrundstück. Weitere aufmerksame Nachbarn beobachteten dann, wie sie zu einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug liefen. Ein eintreffender Streifenwagen konnte den Pkw festsetzen.

Die vier Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug, ein Fiat Croma mit Kölner Kennzeichen, stellten die Beamten sicher. In dem Fahrzeug fanden sie diverses Tatwerkzeug wie Schraubenzieher, Seitenschneider, Taschenlampen und Handschuhe. Später wurden aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls von der Haftrichterin des Amtsgerichts Koblenz die Untersuchungshaft angeordnet. Derzeit wird geprüft, ob die Festgenommenen für weitere Einbrüche in Frage kommen.