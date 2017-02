Berlinale an die Ahr

WALPORZHEIM. Die Deutsche Weinkönigin Lena Endesfelder ist mit ihren Prinzessinnen auf Deutschlandtour und ist zu Besuch in Walporzheim.

Derzeit trifft sich die Welt der Stars bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Bei allen offiziellen Berlinale-Veranstaltungen werden ausschließlich deutsche Weine kredenzt, so auch zwei von der Ahr: der 2014er Spätburgunder „J“ vom Recher Weingut Jean Stodden und der 2015er Frühburgunder „Jubilus“ vom Ahrweiler Weingut Peter Kriechel. Ausgewählt per Blindverkostung stieß Festivaldirektor Dieter Kosslick mit der Deutschen Weinkönigin Lena Endesfelder aufs Gelingen der Filmfestspiele an.

Zurück aus Berlin konnte die Majestät von der Mosel den „Jubilus“ dort im Glas schwenken, wo er gemacht wurde: im Kriechel-Keller. Das deutsche Wein-Triumvirat befindet sich auf Deutschlandtour und noch bis Sonntag wollen Endesfelder, Mara Walz (Württemberg) und Christina Schneider (Franken) die Ahr kennenlernen. Wenn sie dann zu „Food Shows“ oder „Riesling-Events“ nach Tokio, China, Kanada oder Hongkong fliegen, wollen sie alle 13 deutschen Anbaugebiete perfekt repräsentieren.

Los ging es im Heimersheimer Weingut Nelles, wo Philip Nelles bei Fassproben auf die verschiedenen Böden aufmerksam machte. Mittags traf das Trio im Walporzheimer Vinetum ein. Begleitet von Oliver Piel und Ina Josten vom Ahrwein e.V., wurde es von Weinbaupräsident Hubert Pauly, dem Kreisvorsitzenden des Bauern- und Winzerverbandes, Franz-Josef Schäfer, und dem Beigeordneten der Kreisstadt, Hans-Jürgen Juchem begrüßt.

„Für uns alle ist es der erste Besuch an der Ahr“, so die 23-jährige Weinkönigin aus Mehring. „Natürlich haben wir bei der Vorbereitung zur Wahl uns mit den zwölf Anbaugebieten beschäftigt“, ergänzt Walz. Doch die Regionen vor Ort kennenzulernen, sei etwas ganz Besonderes. Zehn Weingüter nebst den beiden großen Genossenschaften sowie der Regierungsbunker werden bis Sonntag besucht. Ein weiteres Dutzend Winzer präsentiert sich am Samstag bei einem Winzerabend. „Für manche Familien ist der Besuch der Deutschen Weinkönigin ein Höhepunkt. Da stehen drei Generationen Gewehr bei Fuß“, so Piel. Das freut Endesfelder besonders. Die Winzerin führt ihr Weingut mit Mutter und Schwester.

„Wenn wir hören, dass der Weinkonsum weltweit in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent zurückgegangen ist“, so Weinbaupräsident Hubert Pauly, „sind wir froh, dass Sie im Kopf der Kunden präsent, Markenbotschafterinnen für ein deutsches Top-Produkt sind.“ Wein schenken kann jeder, daher erhielt das Trio etwas ganz Besonderes, das Ursula Krupp, Geschäftsführerin des Kreisbauern- und Winzerverbandes, selbst gemacht hat: Baby-Lederschuhe. Für Bacchus und Weinköniginnen in spe.