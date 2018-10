Vorweihnachtliches Konzert

Freuen sich auf den Auftritt in Bad Neuenahr: Die Paveier (v. l.) Bubi Brühl, Sven Welter und Klaus Lückerath.

BAD NEUENAHR. Am Samstag, 1. Dezember, ist die „Kölsche Weihnacht“ im Bad Neuenahrer Kurhaussaal zu Gast. Die Kultband Paveier und zahlreiche weitere Musiker präsentieren ein festliches vorweihnachtliches Programm.

Von Thomas Weber, 28.10.2018

Kontrastprogramm: Am 11. im 11., dem 11. November also, wird in Köln mit großen Veranstaltungen die Karnevalssession 2019 eröffnet. Mittendrin ist auch die Kultband Paveier. „Aber schon einen Tag später stehen wir im Probenraum und beschäftigen uns mit unserem Weihnachtsprogramm“, macht Sänger Sven Welter deutlich.

Denn vom 30. November bis 18. Dezember präsentiert die Band zusammen mit zahlreichen weiteren Musikern ein festliches vorweihnachtliches Programm. Am Samstag, 1. Dezember, ist die „Kölsche Weihnacht“ im Bad Neuenahrer Kurhaussaal zu Gast. Dabei macht die Band eines klar: Ihre Stimmungssongs sind nicht zu hören. Vielmehr gehe es darum, die Serie der „Kölschen Weihnacht“, die mittlerweile 14 CDs mit jeweils 20 Titeln umfasst, zu präsentieren. Zum fünften Mal in Folge macht die Band dabei in der Kurstadt halt.

Dann wird das Publikum am Tag vor dem ersten Advent endgültig aufs nahende Weihnachtsfest eingestimmt. Denn unter den zahlreichen Angeboten kölscher Weihnachtsveranstaltungen gilt das Paveier-Event als eine der besten Shows. Die Mischung macht es, denn die Band ist nicht alleine auf der Bühne. Jede Mende Freunde werden auch in diesem Jahr wieder dabei sein, unter anderem der als musikalischer Nachfolger von Hans Süper bezeichnete J.P. Weber mit seiner Mandoline, in Köln auch Flitsch genannt.

Ebenfalls auf der Kurhaus-Bühne: die Shootings-Stars der kölschen Musiker-Szene, die Band Lupo, dazu Peggy Sugarhill von den Rockemarieche, das Steichquartett Himmel un Ääd sowie der Kinderchor der Katholischen Hauptschule Großer Griechenmarkt. Und natürlich wird Bubi Brühl mit somorer Stimme Geschichten aus dem goldenen Weihnachtsbuch vortragen. Im ehrwürdigen Kurhaussaal wird die weihnachtliche Mischung also erneut stimmen. Zum einen treten jede Menge verschiedener Künstler auf, zum anderen gibt es besinnliche Musik, ansteckende Töne und ein wenig Klamauk. Wer die Kölsche Weihnacht mit den Paveiern schon einmal gesehen hat, kann getrost ein weiteres Mal hingehen. Das Programm ist nämlich alljährlich ein anderes.

Tickets für die beiden Konzerte sind in der Plattenkiste in Bad Neuenahr, in den Zweigstellen der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel sowie unter www.ticket-regional.de erhältlich. Sie kosten 25 Euro zuzüglich möglicher Gebühren.