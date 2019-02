Einsatz am Mayschosser Bahnhof

In dem ausgebrannten Wohnmobil haben Feuerwehrleute eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche gefunden. FOTO: FEUERWEHR

KREIS AHRWEILER. Aus noch ungeklärter Ursache ist es in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz am Mayschosser Bahnhof zum Brand eines Wohnmobils gekommen. Dabei ist eine 25-jährige Frau aus Niedersachsen ums Leben gekommen.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Die Flammen hatten auch auf einen direkt daneben geparkten Pkw übergegriffen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

Laut Bericht der Ahrweiler Polizei konnte sich der 49-jährige Lebensgefährte der jungen Frau, der sich zuvor im Wohnmobil aufgehalten hatte, selbstständig in Sicherheit bringen. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde das Paar aus dem Landkreis Ammerland, das schon seit längerer Zeit auf dem Wohnmobilplatz lebte, im Schlaf von dem Brand überrascht. Die Beamten gehen von einem „tragischen Unglücksfall“ aus. Eine am Samstag durchgeführte Obduktion schließt nach GA-Informationen ein Gewaltverbrechen aus.

„Während der Löscharbeiten wurde im Fahrzeug eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche gefunden“, berichtet Frank Linnarz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenahr. „Ihre Identität war zunächst unklar.“ Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, das sollen Brandermittler der Kriminalpolizei klären. Das Feuer wurde von Feuerwehrleuten aus Mayschoß, Altenahr und Kreuzberg unter Einsatz von drei Rohren und Schaum unter Atemschutz gelöscht. Die Einsatzstelle wurde für die Löscharbeiten und die Ermittlungen der Polizei bis in den frühen Morgen ausgeleuchtet.

Im Einsatz waren neben der Polizei der Rettungsdienst sowie ein Notarzt. Die Feuerwehr Mayschoß war mit zwölf Leuten zwei Fahrzeugen vor Ort, die Feuerwehr Altenahr mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften sowie die Feuerwehr Kreuzberg mit sechs Wehrleuten und einem Fahrzeug.