Versammlung der Retter

KREIS AHRWEILER. Mit Sina Faßbender hat der Kreisausschuss des Jugendrotkreuzes (JRK) im Kreis Ahrweiler eine neue JRK-Kreisleiterin gewählt. Unterstützt wird sie von Jasmin Braun vom Jugendrotkreuz Weibern.

Von Christoph Lüttgen, 17.02.2018

Unter Leitung von DRK-Kreisgeschäftsführer Frank Trömel, Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Ahrweiler, fiel die Wahl jeweils einstimmig aus. Die Kreisleitung vertritt die Interessen der JRK-Mitglieder im Präsidium des DRK-Kreisverbandes Ahrweiler.

Neben Trömel zählten Nils Dorten und Michael Peter von der DRK-Kreisbereitschaftsleitung zu den ersten Gratulanten. Der JRK-Kreisausschuss ist das zentrale Planungs- und Steuerungsgremium des Jugendrotkreuzes im Kreis Ahrweiler. Er besteht aus den örtlichen Leitungen und Gruppenleitungen der JRK-Ortsvereine Ahrweiler, Bad Breisig, Niederzissen, Remagen, Sinzig, Wehr und Weibern und trifft sich mindestens zweimal jährlich.

Neben den turnusgemäß alle drei Jahre durchzuführenden Wahlen werden im JRK-Kreisausschuss das Jahresprogramm besprochen und geplant, Beschaffungen abgestimmt und organisatorische Dinge rund um die JRK-Arbeit bearbeitet.

Nach der Wahl widmeten sich die Teilnehmer der Planung des jährlich stattfindenden JRK-Kreiswettbewerbs, der am Samstag, 28. April, in der Barbarossa-Realschule plus in Sinzig stattfindet. Neben rotkreuzspezifischen Anforderungen werden musisch-kulturelle, soziale und Erste Hilfe-Aufgaben zu bewältigen sein. Der Wettbewerb ist öffentlich, so dass Besucher willkommen sind, heißt es vom JRK.