Waidwerk im Ahrtal

KREISSTADT. Hegering Bad Neuenahr-Ahrweiler zieht Bilanz.

Von GS, 12.03.2017

104 Mitglieder zählt aktuell der Hegering Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Zusammenschluss der Jäger ist vor drei Jahren aus der Fusion der Hegeringe Ahrweiler und Bad Neuenahr hervorgegangen. Vorsitzende ist seit der Vereinigung Angelika Schrader-Stahl. Bei der Jahresversammlung gab sie die Abschusszahlen des vergangenen Jagdjahres bekannt. So wurden 19 Stücke männliches Rotwild (Hirsche) und 34 weibliche Stücke Rotwild (Kahltiere) in den insgesamt 15 Jagdrevieren erlegt.

Der Hegering umfasst eine Fläche von mehr als 5000 Hektar. Erlegt wurden dort ebenfalls 113 Rehböcke und 171 Ricken. Zudem kamen 238 Schwarzkittel zum Abschuss und 20 Stücke Muffelwild. Bei der Prämierung der Rehwildgehörne gingen Gold und Silber an Matthias Fell vom Jagdrevier Gimmigen-Kirchdaun und Bronze an Peter Wacker vom Revier Lohrsdorf. Gleich fünf Mitglieder wurden von Schrader-Stahl für treue Mitgliedschaft ausgezeichnet. Wilhelm Schorn, Joachim Schäfer, Peter-Josef Monreal, Alfred Lages und Elmar Söller gehören seit 25 Jahren dem Hegering respektive seinen Vorgängern in Bad Neuenahr und Ahrweiler an.⋌