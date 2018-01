Wenn das Publikum zum Akteur wird

Das Springmaus-Quartett in Aktion: Am Fließband wurden improvisierte Sketche produziert.

BAD NEUENAHR. Das Improvisationstheater Springmaus aus Bonn begeistert in der Bad Neuenahrer Konzerthalle mit spontanen Reaktionen auf die Einwürfe der Zuschauer.

Eigentlich gibt es eine klare Trennung zwischen Zuschauer- und Bühnenraum. Nicht so bei der „Springmaus“. Das Bonner Improvisationstheater ließ das Publikum zum ebenbürtigen Hauptdarsteller werden. Der unsichtbare Vorhang verschwand und führte in der Bad Neuenahrer Konzerthalle zu einer munteren Interaktion zwischen dem Springmaus-Quartett und den 300 begeisterten Zuschauern. Mitgebracht hatte das Ensemble ihre „Jukebox“, die vom Publikum bedient werden konnte und schlussendlich Handlungsanweisungen enthielt, die von den vier Springmäusen umgesetzt werden mussten.

Aus dem Saal wurde die Rock-Ola mit zugerufenen Vokabeln bestückt, um die sich dann auf der Bühne muntere Sketche rankten. So erlebte die Springmaus-Besucher im Hochgeschwindigkeitstempo irrwitzige Dialoge, skurrile Kurzgeschichten mit urkomischen Wendungen. Egal, welche Begriffe auf Vera Passy, Norbert Frieling, Marvin Meinold und Gilly Alfeo einprasselten – das Quartett aus Bonn wusste sie in Sekundenschnelle umzusetzen und meist pointiert zu Ende zu führen. Zu in den Raum geworfenen Substantiven wie „Zahnarzt“, „Hexenschuss“, „Ohrenschmalz“ oder „Autohaus“ fiel den spritzigen Akteuren eine Menge ein.

Erst recht zum Begriff „SPD“. Eine Ansprache des Parteivorsitzenden wurde in urkomische Gebärdensprache „übersetzt“. Der auch dem Ensemble anzumerkende Spaß am Spiel, wurde zu Recht mit einem langanhaltenden Schlussapplaus bedacht.