Maiball im Kurhaus Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. 250 Gäste im Bad Neuenahrer Kurhaussaal erfreuen sich an Showelementen und dem eigenen Tanzvergnügen. Der Maiball mit Live-Musik der Westfalia Bigband ist die mittlerweile einzige Veranstaltung dieser Art im Umkreis.

Von Volker Jost, 06.05.2019

Ein eleganter Ballabend in stimmungsvoller Atmosphäre hat nach wie vor eine treue Anhängerschaft. Das zeigte sich erneut am Samstag beim glamourösen Maiball im Steigenberger Kurhaussaal in Bad Neuenahr. 250 Tanzbegeisterte bevölkerten den stilvollen Saal sowie den benachbarten Barocksaal, in dem ein schmackhaftes Büfett die Tanzpausen verkürzte.

Geschäftsführer Christian Senk von der ausrichtenden „Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH“ zeigte sich angesichts eines bestens aufgelegten Publikums vollends zufrieden mit dem Zuspruch zu der mittlerweile einzigen Ballveranstaltung im weiten Umkreis. Die Gäste hatten sich in teilweise aufsehenerregender Abendgarderobe gekleidet und waren fest entschlossen, einen ausgelassenen Abend mit Musik, Tanz und guter Laune zu genießen.

Dazu trug die Westfalia Bigband einmal mehr ganz wesentlich bei, die mit 16 Musikern für taktgenaue᠆ Tanzmusik sowie eine grandiose Bühnenshow sorgten. Musikalische Vielseitigkeit und eine jahrzehntelange Bühnenerfahrung waren auch bei ihrem fünften Auftritt in Bad Neuenahr ihr Markenzeichen. Da hielt es niemanden auf seinem Platz, den ganzen Abend über gab es auf dem Parkett zwischen den runden Tischen, die mit floralen Skulpturen aus dem Haus „Floral Design Store Lersch by Mehmet Yilmaz“ auf unvergleichliche Art dekoriert waren, tänzerische Darbietungen auf hohem Niveau zu sehen.

Und wer von den Gästen sein tänzerisches Können noch vervollkommnen wollte, nahm sich ein Vorbild bei der großartigen Standard-Formation der Tanzschule Zettler aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie eröffnete den Maiball mit ihrer neuen Choreografie unter dem Thema „Fusion“ auf sehenswerte Art und Weise und vereinte dabei verschiedene Standard- und Lateinamerikanische Tänze sowie Showelemente miteinander.

Später gab das Jugendtanzpaar Emmy Prochnau und Thomas Schulz in fünf mitreißenden Tänzen eine Kostprobe seines Könnens im Bereich Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Double und Jive. Das junge Paar tanzt seit vier Jahren zusammen und hat bereits zahlreiche Erfolge aufzuweisen.