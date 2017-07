Ehemaliges Kantinengebäude jetzt Bistro

BAD NEUENAHR. Erstmals seit dem Auszug der Bundeswehr aus der Ahrtal-Kaserne in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Jahr 2013 wird dort wieder professionell gekocht. Das „Bistro Lucullus“ hat auf dem heutigen Sprengnetter Campus auf 100 Quadratmetern seine Türen geöffnet.

Vom Frühstück über Mittagsmenüs bis zum Nachmittagskaffee bietet das „Bistro Lucullus“ im ehemaligen Kantinenbereich der früheren Ahrtal-Kaserne seinen Gästen wochentags ein reichhaltiges Angebot. Die Bundeswehr hatte dort in Spitzenzeiten bis zu 800 Personen verköstigt. In den vergangenen Monaten entstand an gleicher Stelle das moderne Bistro mit 64 Sitzplätzen, das nicht nur den auf dem Gelände arbeitenden Personen, sondern jedermann offen steht. An sonnigen Tagen können die Gäste ihr Frühstück, ihren Lunch oder Snacks auch im Außenbereich, der 32 Plätze bietet, genießen. Das Bistro ist sowohl vom Haupteingang an der Heerstraße als auch fußläufig über die Nordstraße erreichbar und verfügt über eigene Parkplätze auf dem Campus.

Betreiber des Bistro Lucullus ist die Gesellschaft für angewandte Wissenschaften Ahrweiler mbh (GaW). Sie bildet seit 2007 Jugendliche in verschiedenen Berufszweigen der Gastronomie aus. Aktuell sind am Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler 16 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren in der Ausbildung zum Fachpraktiker Küche oder Hauswirtschaft. „Der gastronomische Bereich in unserem Haus an der Heerstraße wird eingestellt. Doch das Schulungshotel Garni mit sechs Zimmern führen wir weiter. Die Übernachtungsgäste nehmen auch nach wie vor das Frühstück dort ein“, so GaW-Geschäftsführerin Heidi Brunnhuber.

Nähe am Kunden vermitteln

Auf dem Campus wird den Auszubildenden durch die aktive Mitarbeit in der Systemgastronomie neben fachlicher Kompetenz vor allem Nähe am Kunden vermittelt. Kulinarische und hauswirtschaftliche Fähigkeiten lernen die jungen Menschen von drei fest angestellten Köchen und zwei Hauswirtschaftlerinnen.

Während der dreijährigen Ausbildung werden die Auszubildenden zudem sozialpädagogisch begleitet. Ausschlaggebend für die Suche nach einem Bistrobetreiber seitens Sprengnetter war eine Umfrage, die das Unternehmen bei seinen Mitarbeitern Anfang des Jahres durchgeführt hat. Dabei ergab sich schnell die Erkenntnis, dass eine Mehrzahl ein Bistro auf dem Campus begrüßen und mehrfach pro Woche besuchen würde.

Brunnhuber war daher sofort begeistert, als sie von Hans Otto Sprengnetter, dem Betreiber des ehemaligen Kasernen-Geländes, angesprochen wurde. „Auf dem Gelände finden wir optimale Bedingungen. Dort arbeiten rund 300 Personen, die sich bei uns in unmittelbarer Nähe zu ihrem Arbeitsplatz verpflegen können“, sagt Brunnhuber. „So können unsere Auszubildenden noch mehr Praxiserfahrung in bestimmten Ausbildungsabschnitten im Echtbetrieb sammeln.“

Mit Qualitätssiegel ausgezeichnet

Die GaW wurde erst kürzlich von der Industrie- und Handelskammer Koblenz mit dem Qualitätssiegel „Hervorragender Ausbildungsbetrieb in der Hotellerie und Gastronomie“ prämiert. Die Auszeichnung war ein zusätzlicher Ansporn für die Eröffnung des neuen Standorts. Neben Backwaren, Snacks und feststehenden Gerichten bietet das Bistro Lucullus täglich fünf wechselnde Hauptspeisen, Suppen und ein Salatbüfett. „Wir sind auf alle Geschmäcker eingestellt“, sagt Ausbildungsleiterin Margit Pfahl. „Auf der Speisekarte stehen täglich Pizza, Pasta, Fleisch und vegetarische Gerichte. Hinzu kommt eine große Getränkeauswahl.“

Mit der Fertigstellung des Bistros sind die Umbaumaßnahmen an der Heerstraße längst noch nicht abgeschlossen. Derzeit richtet das Unternehmen für seine Akademie Seminarräume im gleichen Gebäude und in unmittelbarer Nähe zum Bistro her.

„Die Sprengnetter Akademie ist eine der bedeutendsten Ausbildungsinstitutionen im deutschen Immobilienbewertungswesen. Wir bieten pro Jahr an mehr als 350 Seminartagen rund 70 verschiedene Seminare an“, erklärt Geschäftsführer Jan Sprengnetter. Heidi Brunnhuber ergänzt: „Besonders freuen wir uns, dann bald auch das Catering für die Seminarteilnehmer hier in Bad Neuenahr zu übernehmen."