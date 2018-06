Endlich Ferien

KREIS AHRWEILER. Am Freitag haben für rund 500.000 Schüler in Rheinland-Pfalz die Sommerferien begonnen. So stürmten zur Mittagszeit auch die Kinder der Schulen im Kreis Ahrweiler und im Kreis Neuwied der Urlaubszeit entgegen.

Sechs Wochen Freizeit liegen vor den Schülern in Rheinland-Pfalz, für die die Schule erst wieder am Montag, 6. August, beginnt. Da passt die Prognose des Deutschen Wetterdienstes für Leute, die daheim ihren Urlaub verbringen: Der Juli soll richtig heiß werden.

Leider müssen die nordrhein-westfälischen Schüler in diesem Fall noch ein bisschen in ihren Klassenzimmern schwitzen: Ihr letzter Schultag vor den großen Ferien ist am Freitag, 13. Juli.

Zwei Änderungen gibt es indes in der Schullandschaft des Kreises Ahrweiler. Die Realschule plus in Remagen wurde am Freitag geschlossen. Sie geht in der Integrierten Gesamtschule auf. Auch in der Grundschule Reifferscheid war es der letzte Tag. Deren Kinder gehen künftig in Antweiler zur Schule.